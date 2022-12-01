Walk with Map My Walk для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:22.23.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 | Статистика
Размер:72,32 Мб
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Walk with Map My Walk позволяет пользователям записывать свои прогулки и полный обзор маршрутов, целей, планов тренировок и тренировок. Оно также предоставляет коллекцию тренировок, которые можно попробовать и выполнить.

Начните тренировку с главного экрана и посмотрите расстояние, продолжительность, скорость и калории. Для каждой тренировки можно выбрать тип активности: лестница, беговая дорожка, прогулка с собакой, езда на велосипеде, горный велосипед и другие, включить отслеживание в реальном времени, настроить аудио и голосовую обратную связь, настроить статистику и подключить устройство. Вы можете подключить устройство Garmin, Suunto, приложение Samsung Health, монитор сердечного ритма или добавить информацию о вашей обуви UnderArmor.

Список всех записей отображается в разделе "Лента активности". Вы можете делиться записями с друзьями, просматривать подробную информацию о своих прогулках или сообщения сообщества. Если вы хотите бросить вызов, перейдите в этот раздел и составьте план. Здесь есть планы тренировок и забегов, основанные на целях, например, сбросить вес или бегать быстрее.

В разделе "Приборная панель" пользователи могут увидеть сводку еженедельных показателей, пробег, количество рекордов и распределение пульса. Чтобы поддерживать связь с друзьями и оставаться в безопасности во время выполнения упражнений, активируйте опцию отслеживания в реальном времени.

Все, что касается оборудования и вариантов тренировок, подключенных услуг, связи и данных учетной записи, находится в окне Настройки.

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Отзывы о программе Walk with Map My Walk

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