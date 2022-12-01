Walk with Map My Walk для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|22.23.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MapMyFitness, Inc.
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 | Статистика
|Размер:
|72,32 Мб
Walk with Map My Walk позволяет пользователям записывать свои прогулки и полный обзор маршрутов, целей, планов тренировок и тренировок. Оно также предоставляет коллекцию тренировок, которые можно попробовать и выполнить.
Начните тренировку с главного экрана и посмотрите расстояние, продолжительность, скорость и калории. Для каждой тренировки можно выбрать тип активности: лестница, беговая дорожка, прогулка с собакой, езда на велосипеде, горный велосипед и другие, включить отслеживание в реальном времени, настроить аудио и голосовую обратную связь, настроить статистику и подключить устройство. Вы можете подключить устройство Garmin, Suunto, приложение Samsung Health, монитор сердечного ритма или добавить информацию о вашей обуви UnderArmor.
Список всех записей отображается в разделе "Лента активности". Вы можете делиться записями с друзьями, просматривать подробную информацию о своих прогулках или сообщения сообщества. Если вы хотите бросить вызов, перейдите в этот раздел и составьте план. Здесь есть планы тренировок и забегов, основанные на целях, например, сбросить вес или бегать быстрее.
В разделе "Приборная панель" пользователи могут увидеть сводку еженедельных показателей, пробег, количество рекордов и распределение пульса. Чтобы поддерживать связь с друзьями и оставаться в безопасности во время выполнения упражнений, активируйте опцию отслеживания в реальном времени.
Все, что касается оборудования и вариантов тренировок, подключенных услуг, связи и данных учетной записи, находится в окне Настройки.
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...
Бесплатные планы тренировок, персональные советы тренера, чтобы бег стал проще и...
Мобильное Android-приложение, которое представляет собой удобное и дешёвое такси,...
Удобный сервис для мгновенного онлайн заказа авто в городах Украины и Грузии....
Карта Киева оффлайн – скачайте себе на Android-устройство карту Киева и пользуйтесь ей без...
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...
Отзывы о программе Walk with Map My Walk
Admin
Отзывов о программе Walk with Map My Walk 22.23.0 пока нет, можете добавить...