Walk with Map My Walk позволяет пользователям записывать свои прогулки и полный обзор маршрутов, целей, планов тренировок и тренировок. Оно также предоставляет коллекцию тренировок, которые можно попробовать и выполнить.

Начните тренировку с главного экрана и посмотрите расстояние, продолжительность, скорость и калории. Для каждой тренировки можно выбрать тип активности: лестница, беговая дорожка, прогулка с собакой, езда на велосипеде, горный велосипед и другие, включить отслеживание в реальном времени, настроить аудио и голосовую обратную связь, настроить статистику и подключить устройство. Вы можете подключить устройство Garmin, Suunto, приложение Samsung Health, монитор сердечного ритма или добавить информацию о вашей обуви UnderArmor.

Список всех записей отображается в разделе "Лента активности". Вы можете делиться записями с друзьями, просматривать подробную информацию о своих прогулках или сообщения сообщества. Если вы хотите бросить вызов, перейдите в этот раздел и составьте план. Здесь есть планы тренировок и забегов, основанные на целях, например, сбросить вес или бегать быстрее.

В разделе "Приборная панель" пользователи могут увидеть сводку еженедельных показателей, пробег, количество рекордов и распределение пульса. Чтобы поддерживать связь с друзьями и оставаться в безопасности во время выполнения упражнений, активируйте опцию отслеживания в реальном времени.

Все, что касается оборудования и вариантов тренировок, подключенных услуг, связи и данных учетной записи, находится в окне Настройки.