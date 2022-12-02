Footpath Route Planner для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 | Статистика
Размер:31,55 Мб
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Footpath Route Planner предоставляет возможности для отслеживания беговых занятий, открытия новых маршрутов, карт и пр. Имеется GSP-трек, импорт GPX, голосовые и речевые функции.

Главное окно представляет собой широкую карту вашего текущего местоположения. Вы можете создавать новые треки от точки к точке, измерять и добавлять точки по пути. Каждый трек имеет опции петли, "туда и обратно", "назад" и "создатели". Детали маршрута отображают подробную информацию о расстоянии, времени и темпе шага, а также предоставляют пошаговую навигацию. Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу, чтобы поделиться маршрутом через URL-адрес, экспортировать его как GPX, FIT или TCX Course, как файл KML или перейти к конечной точке.

Сверху также есть сетка набора и снижения высоты, показывающая подробности о выбранном треке. Вы можете сохранить трек для бега, ходьбы, походов, езды на дорожном велосипеде, вождения или других видов активности, скалолазания, катания на лодке, вождения автомобиля или катания на коньках.

Это делается на экране "Карты и параметры маршрута". Здесь же можно установить стиль карты: на открытом воздухе, спутниковая, топографическая, Live, а также установить систему единиц измерения. Имеется окно поиска для обнаружения новых мест и новых маршрутов в зависимости от местоположения GPS.

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Отзывы о программе Footpath Route Planner

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