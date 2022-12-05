Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » Apex Legends Mobile 1.2.886.103

Apex Legends Mobile для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.886.103 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:90,3 Мб
Apex Legends Mobile скриншот № 2
Apex Legends Mobile скриншот № 3
Apex Legends Mobile скриншот № 4

Apex Legends Mobile - стратегический шутер в стиле королевской битвы с легендарным геймплеем, лучшими в своем классе командными сражениями и динамичными боями. Можно как играть с друзьями, так и соревноваться с другими мобильными игроками. Объедините уникальные навыки каждой легенды, чтобы освоить командные роли, объединить действия и доминировать в играх Apex.

Особенности Apex Legends Mobile:

  • Стратегия, тактическая командная игра и "Королевская битва".
  • FPS, TPS и боевые действия с арсеналом экзотического оружия, снаряжения и тактических способностей.
  • Матчи на арене.
  • Выбор из множества любимых легенд, а также эксклюзивных персонажей для мобильной версии игры.
  • Персонажи с уникальными способностями и личностями.
  • Возможность объединиться с двумя другими игроками в соревновательных командных битвах PvP.
  • Легендарные отряды формируются путем объединения уникальных навыков каждого товарища по команде.
  • Многопользовательская командная игра со стратегическими комбинациями и развивающейся тактикой.
  • Динамичный и инновационный боевой геймплей PvP FPS и TPS Hero Shooter.
  • Сражайтесь, чтобы выжить в непредсказуемых условиях и испытаниях.
  • Оптимизированный пользовательский интерфейс и элементы управления, специально созданные для мобильных устройств.
  • Уникальный мобильный контент и игровые режимы.
  • Новые легенды, карты, игровой процесс, режимы, прогресс и живые события.
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