Apex Legends Mobile для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.886.103 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Electronic Arts
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|90,3 Мб
Apex Legends Mobile - стратегический шутер в стиле королевской битвы с легендарным геймплеем, лучшими в своем классе командными сражениями и динамичными боями. Можно как играть с друзьями, так и соревноваться с другими мобильными игроками. Объедините уникальные навыки каждой легенды, чтобы освоить командные роли, объединить действия и доминировать в играх Apex.
Особенности Apex Legends Mobile:
- Стратегия, тактическая командная игра и "Королевская битва".
- FPS, TPS и боевые действия с арсеналом экзотического оружия, снаряжения и тактических способностей.
- Матчи на арене.
- Выбор из множества любимых легенд, а также эксклюзивных персонажей для мобильной версии игры.
- Персонажи с уникальными способностями и личностями.
- Возможность объединиться с двумя другими игроками в соревновательных командных битвах PvP.
- Легендарные отряды формируются путем объединения уникальных навыков каждого товарища по команде.
- Многопользовательская командная игра со стратегическими комбинациями и развивающейся тактикой.
- Динамичный и инновационный боевой геймплей PvP FPS и TPS Hero Shooter.
- Сражайтесь, чтобы выжить в непредсказуемых условиях и испытаниях.
- Оптимизированный пользовательский интерфейс и элементы управления, специально созданные для мобильных устройств.
- Уникальный мобильный контент и игровые режимы.
- Новые легенды, карты, игровой процесс, режимы, прогресс и живые события.
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