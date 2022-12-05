Apex Legends Mobile - стратегический шутер в стиле королевской битвы с легендарным геймплеем, лучшими в своем классе командными сражениями и динамичными боями. Можно как играть с друзьями, так и соревноваться с другими мобильными игроками. Объедините уникальные навыки каждой легенды, чтобы освоить командные роли, объединить действия и доминировать в играх Apex.

Особенности Apex Legends Mobile: