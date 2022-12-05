PetStar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Good Boy Studios, Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|52,56 Мб
PetStar - забавное приложение с помощью которого можно превратить своего любимого домашнего питомца в исполнителя популярных песен. Достаточно просто сфотографировать животного, установить маркеры глаз и рта и выбрать необходимую песню. Все остальное приложение сделает за вас. Останется лишь поделиться результатом с друзьями и семьей в TikTok, YouTube и социальных сетях.
Как это работает:
- Сфотографируйте морду вашего питомца, желательно с открытыми глазами и закрытым ртом.
- Установите маркеры глаз и рта на изображении вашего питомца.
- Нажмите кнопку NEXT, если рот вашего питомца открывается в такт со звуком песни.
- Выберите свою любимую песню, которую ваш питомец будет "исполнять".
- Можно воспользоваться функцией предварительного просмотра.
- Сохраните результат и поделитесь им с друзьями и семьей в TikTok, YouTube и социальных сетях.
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