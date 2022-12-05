PetStar - забавное приложение с помощью которого можно превратить своего любимого домашнего питомца в исполнителя популярных песен. Достаточно просто сфотографировать животного, установить маркеры глаз и рта и выбрать необходимую песню. Все остальное приложение сделает за вас. Останется лишь поделиться результатом с друзьями и семьей в TikTok, YouTube и социальных сетях.

Как это работает: