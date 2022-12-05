PetStar для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52,56 Мб
PetStar скриншот № 2
PetStar скриншот № 3
PetStar скриншот № 4

PetStar - забавное приложение с помощью которого можно превратить своего любимого домашнего питомца в исполнителя популярных песен. Достаточно просто сфотографировать животного, установить маркеры глаз и рта и выбрать необходимую песню. Все остальное приложение сделает за вас. Останется лишь поделиться результатом с друзьями и семьей в TikTok, YouTube и социальных сетях.

Как это работает:

  • Сфотографируйте морду вашего питомца, желательно с открытыми глазами и закрытым ртом.
  • Установите маркеры глаз и рта на изображении вашего питомца.
  • Нажмите кнопку NEXT, если рот вашего питомца открывается в такт со звуком песни.
  • Выберите свою любимую песню, которую ваш питомец будет "исполнять".
  • Можно воспользоваться функцией предварительного просмотра.
  • Сохраните результат и поделитесь им с друзьями и семьей в TikTok, YouTube и социальных сетях.
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