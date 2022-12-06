Yousician для укулеле - ваш персональный преподаватель укулеле, благодаря которому можно разучить и сыграть любые из тысяч песен на реальном инструменте. Приложение слушает вас и сразу же сообщает, насколько точно вы играете ноты и соблюдаете ритм. Программа обучения, составленная опытными преподавателями укулеле, поможет повысить свой уровень любому — от начинающего до профессионала.

Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоинструкциями. Обучение построено по игровой модели, которая отслеживает ваши успехи и поддерживает мотивацию.

Особенности приложения Yousician для укулеле: