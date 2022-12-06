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Yousician для укулеле для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.67.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:124,53 Мб
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Yousician для укулеле - ваш персональный преподаватель укулеле, благодаря которому можно разучить и сыграть любые из тысяч песен на реальном инструменте. Приложение слушает вас и сразу же сообщает, насколько точно вы играете ноты и соблюдаете ритм. Программа обучения, составленная опытными преподавателями укулеле, поможет повысить свой уровень любому — от начинающего до профессионала.

Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоинструкциями. Обучение построено по игровой модели, которая отслеживает ваши успехи и поддерживает мотивацию.

Особенности приложения Yousician для укулеле:

  • Программа разработана опытными преподавателями музыки, предложившими множество новаторских решений.
  • Отлично подходит как для самообучения, так и в качестве дополнительного инструмента при обучении у преподавателя.
  • Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоинструкциями.
  • Приложение слушает вас и сразу же сообщает, насколько точно вы играете ноты и соблюдаете ритм.
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