Yousician для укулеле для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.67.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yousician Ltd.
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|124,53 Мб
Yousician для укулеле - ваш персональный преподаватель укулеле, благодаря которому можно разучить и сыграть любые из тысяч песен на реальном инструменте. Приложение слушает вас и сразу же сообщает, насколько точно вы играете ноты и соблюдаете ритм. Программа обучения, составленная опытными преподавателями укулеле, поможет повысить свой уровень любому — от начинающего до профессионала.
Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоинструкциями. Обучение построено по игровой модели, которая отслеживает ваши успехи и поддерживает мотивацию.
Особенности приложения Yousician для укулеле:
- Программа разработана опытными преподавателями музыки, предложившими множество новаторских решений.
- Отлично подходит как для самообучения, так и в качестве дополнительного инструмента при обучении у преподавателя.
- Каждый урок сопровождается пошаговыми видеоинструкциями.
- Приложение слушает вас и сразу же сообщает, насколько точно вы играете ноты и соблюдаете ритм.
Бесплатное обучающее приложение для Android, с помощью которого можно освоить азы игры на...
My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино,...
Новини 24 - новостное приложение от украинского Телеканала Новостей 24. Скачав программу, вы...
Песни из советских фильмов 3.1.1
Песни из советских фильмов - сборник лучших песен из советского кинематографа, на которых...
Социальная сеть, объединяющая любителей музыки со всего мира. Пойте песни караоке или а...
Мобильное Android-приложение для быстрого и легкого изучения фортепиано - от чтения нот до...
Отзывы о программе Yousician для укулеле
Admin
Отзывов о программе Yousician для укулеле 4.67.0 пока нет, можете добавить...