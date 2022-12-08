RyzenTuner - простое и понятное приложение, специально разработанное для владельцев Ryzen, и которое позволяет легко настраивать предельное энергопотребление центрального процессора.

Если у вас процессор AMD Ryzen, который регулярно перегревается, то вероятных причин этому две: либо кулер сломан, либо он просто не справляется с мощностью вашего процессора. Само собой разумеется, что если кулер сломан, то его необходимо починить у специалиста. Однако если вы подозреваете, что причина в том, что он не справляется с мощностью, то вам необходимо его настроить.

RyzenTuner - это легкая утилита, разработанная для того, чтобы помочь вам настроить предельную мощность процессора Ryzen. Утилита не требует установки, и вы можете легко получить к ней доступ из системного трея после запуска. Иконка в системном трее предоставляет некоторые подробности о текущем состоянии процессора, а именно: текущий предел мощности, использование процессора и температуру.

Программа предоставляет несколько режимов энергопотребления, с которыми вы можете экспериментировать. Если вы не знаете, какой из них выбрать, рекомендуется автоматический режим, поскольку он выбирает значения в зависимости от различных условий, например, активен ли плагин или активирован ночной режим. Другие режимы - Standby, Balanced и Performance - действуют аналогично режимам питания в Windows.