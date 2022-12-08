RyzenTuner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|zqhong
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,12 Мб
RyzenTuner - простое и понятное приложение, специально разработанное для владельцев Ryzen, и которое позволяет легко настраивать предельное энергопотребление центрального процессора.
Если у вас процессор AMD Ryzen, который регулярно перегревается, то вероятных причин этому две: либо кулер сломан, либо он просто не справляется с мощностью вашего процессора. Само собой разумеется, что если кулер сломан, то его необходимо починить у специалиста. Однако если вы подозреваете, что причина в том, что он не справляется с мощностью, то вам необходимо его настроить.
RyzenTuner - это легкая утилита, разработанная для того, чтобы помочь вам настроить предельную мощность процессора Ryzen. Утилита не требует установки, и вы можете легко получить к ней доступ из системного трея после запуска. Иконка в системном трее предоставляет некоторые подробности о текущем состоянии процессора, а именно: текущий предел мощности, использование процессора и температуру.
Программа предоставляет несколько режимов энергопотребления, с которыми вы можете экспериментировать. Если вы не знаете, какой из них выбрать, рекомендуется автоматический режим, поскольку он выбирает значения в зависимости от различных условий, например, активен ли плагин или активирован ночной режим. Другие режимы - Standby, Balanced и Performance - действуют аналогично режимам питания в Windows.
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