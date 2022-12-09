GerbView - полезное приложение при изготовлении печатной платы, которое визуализирует ваш проект на экране или в печатном виде. GerbView поддерживает форматы RS-274D и RS-274X Gerber, и вы можете использовать его для преобразования старых файлов Gerber в новый расширенный формат RS-274X. Более новый расширенный формат Gerber содержит встроенную информацию об апертуре и минимизирует риск ошибок при изготовлении печатной платы.

С помощью функции GerbView PDF to CAD вы можете конвертировать файлы Adobe PDF обратно в редактируемые файлы Gerber RS-274X и Autodesk DXF. GerbView может создавать многослойные файлы PDF, DXF и DWF, где каждый загруженный файл будет соответствовать отдельному слою в конечном файле. С помощью GerbView вы можете экспортировать отдельные слои или всю рабочую область в любой из поддерживаемых растровых форматов, включая TIFF, JPEG, PNG и BMP. Разрешение и количество цветов, используемых при конвертации, могут быть установлены пользователем.

В GerbView вы работаете с рабочей областью, которая может содержать один или несколько файлов (слоев) любого из поддерживаемых форматов файлов. Рабочее пространство может быть сохранено для последующего использования. Используйте инструменты точных измерений для проверки расстояний и площадей. Элементы разметки, такие как текст, штрих-коды, QR-коды, изображения, стрелки, линии, символы, эллипсы и многоугольники, могут быть добавлены в рабочую область и будут включены в процесс преобразования и печати.

Вы можете печатать файлы с использованием пользовательского масштаба, например, 100% для оригинального масштаба, или с помощью подгонки к странице. Режим печати плакатов, также называемый черепичными страницами, можно использовать для печати больших проектов и чертежей на нескольких листах. На распечатанные листы можно добавлять верхний и нижний колонтитулы, а также водяные знаки.

Особенности GerbView: