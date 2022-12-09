GerbView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $75
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|10.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Software Companions
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,86 Мб
GerbView - полезное приложение при изготовлении печатной платы, которое визуализирует ваш проект на экране или в печатном виде. GerbView поддерживает форматы RS-274D и RS-274X Gerber, и вы можете использовать его для преобразования старых файлов Gerber в новый расширенный формат RS-274X. Более новый расширенный формат Gerber содержит встроенную информацию об апертуре и минимизирует риск ошибок при изготовлении печатной платы.
С помощью функции GerbView PDF to CAD вы можете конвертировать файлы Adobe PDF обратно в редактируемые файлы Gerber RS-274X и Autodesk DXF. GerbView может создавать многослойные файлы PDF, DXF и DWF, где каждый загруженный файл будет соответствовать отдельному слою в конечном файле. С помощью GerbView вы можете экспортировать отдельные слои или всю рабочую область в любой из поддерживаемых растровых форматов, включая TIFF, JPEG, PNG и BMP. Разрешение и количество цветов, используемых при конвертации, могут быть установлены пользователем.
В GerbView вы работаете с рабочей областью, которая может содержать один или несколько файлов (слоев) любого из поддерживаемых форматов файлов. Рабочее пространство может быть сохранено для последующего использования. Используйте инструменты точных измерений для проверки расстояний и площадей. Элементы разметки, такие как текст, штрих-коды, QR-коды, изображения, стрелки, линии, символы, эллипсы и многоугольники, могут быть добавлены в рабочую область и будут включены в процесс преобразования и печати.
Вы можете печатать файлы с использованием пользовательского масштаба, например, 100% для оригинального масштаба, или с помощью подгонки к странице. Режим печати плакатов, также называемый черепичными страницами, можно использовать для печати больших проектов и чертежей на нескольких листах. На распечатанные листы можно добавлять верхний и нижний колонтитулы, а также водяные знаки.
Особенности GerbView:
- Просмотр, печать, разметка и преобразование Gerber, Adobe PDF, ODB++, Excellon, Autodesk DXF и HPGL/2.
- Преобразование в Autodesk DXF, PDF, DWF, Gerber и другие форматы.
- Преобразование нескольких файлов Gerber в многослойный файл PDF, DWF или DXF.
- Преобразование ODB++ в многослойный PDF или в отдельные файлы форматов Gerber, PDF, DXF или SVG.
- Сравнение слоев Gerber и ODB++ и визуализация любых различий.
- Поддерживаются атрибуты файлов и накладок Gerber X2.
- Измерение расстояний, площадей и периметров с привязкой или без привязки к площадкам и дорожкам.
- Просмотр и экспорт слоев Gerber с прозрачностью или без нее.
- Редактирование форм и размеров апертур в файлах Gerber.
- Расчет площади поверхности меди.
- Извлечение данных о сверлении из файлов Gerber и DXF. Для DXF-файла окружные сущности будут использоваться для определения отверстия.
- Добавление файлов различных форматов в качестве слоев.
- Цветная или черно-белая печать.
- Масштабная печать или подгонка к бумаге.
- Предварительный просмотр печати в полном режиме.
- Режим плаката для печати чертежей большого формата на нескольких листах.
- Аннотации сохраняются в отдельном файле и могут быть включены при преобразовании в другие форматы.
- Увеличение и уменьшение масштаба, масштабирование области и панорамирование с помощью мыши.
- Преобразование и печать из командной строки.
- Настраиваемый пользовательский интерфейс.
- И многое другое...
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Отзывы о программе GerbView
Admin
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