IMSLP для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.11.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IMSLP/Petrucci Music Library
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|115,65 Мб
IMSLP (International Music Score Library Project) - приложение, которое позволяет просматривать обширную коллекцию песен и загружать треки, слушать и учиться играть различные композиции, а также слушать лучшие записи прямо со своего мобильного устройства.
Игра на инструменте обычно предполагает изучение правильной техники использования рук и пальцев, а также тренировки для развития мышечной памяти и контроля. Разные инструменты могут требовать разной техники, поэтому каждый музыкант должен изучить конкретные навыки, необходимые для игры на выбранном им инструменте.
Введите имя композитора, которого вы ищете, на главном экране или создайте и примените фильтры поиска по инструментам. Для поиска по национальности, типу произведения, инструментарию, периоду или исполнителю используйте экран Discover.
Нажмите на композицию, чтобы получить более подробную информацию об издателе, авторе, типе партитуры или идентификаторе IMSLP. Приложение также включает записи музыкальных партитур, которые можно найти на вкладке "Исполнения".
Партитура обычно включает ноты мелодии, а также аккорды, сопровождающие мелодию, написанные в стандартной нотной записи. Партитура также может включать указания для исполнителя, такие как темп, динамика и экспрессия, детали, касающиеся представления и инструментов.
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