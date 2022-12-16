Calisthenics Workout Planner - приложение для Android для создания персонализированных планов тренировок, отслеживания прогресса, доступа к обучающим видео и другим ресурсам для улучшения физической формы и достижения целей.

Calisthenics Workout Planner был разработан, чтобы помочь пользователям планировать и отслеживать свои тренировки по калистенике. Калистеника - это вид физических упражнений, в которых используется вес собственного тела для развития силы и улучшения физической формы. Приложение позволяет пользователям создавать индивидуальные планы тренировок, отслеживать свой прогресс и получать доступ к обучающим видео для изучения новых упражнений по калистенике.

На главном экране пользователи могут выбрать тип упражнения, который они хотят отслеживать, из списка, включающего приседания, подтягивания, отжимания в стойке на руках, подъемы ног, отжимания, наклоны и горизонтальные тяги. Следующий экран - "Прогресс". На нем пользователи могут ввести подробную информацию о своем упражнении, например, используемый вес и дату его выполнения. Эта информация может быть использована для отслеживания прогресса пользователя с течением времени.

Приложение также содержит калькуляторы для BMI (индекс массы тела) и BMR (базальная скорость метаболизма). Эти калькуляторы используются для быстрой и простой оценки ИМТ и БМР в зависимости от роста, веса, возраста и пола. Это может быть полезно для отслеживания изменений в составе тела и понимания того, сколько калорий сжигает организм в состоянии покоя.

Присутствует встроенный таймер, позволяющий пользователям отслеживать количество времени, которое они тратят на каждое упражнение. Эта функция важна для тех, кто стремится улучшить свою физическую форму, поскольку она помогает убедиться, что тренировки выполняются с правильной интенсивностью и соответствующей продолжительностью.