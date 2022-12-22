Coggle для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.0.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:58,58 Мб
Coggle скриншот № 2
Coggle скриншот № 3
Coggle скриншот № 4

Coggle был разработан, чтобы помочь вам создавать майндмапы, диаграммы и проводить мозговой штурм. Майндмапы - это визуальное представление идей и концепций, часто используемое для организации и мозгового штурма информации. Диаграмма - это упрощенное визуальное представление процесса или системы, часто используемое для прояснения понимания или иллюстрации взаимосвязей. Мозговой штурм - это метод генерации идей путем свободного мышления, часто используемый для решения проблем или генерирования новых идей.

В главном окне можно просматривать уже созданные карты и создавать новые. Чтобы добавить новую карту, нажмите кнопку "Плюс", расположенную в правом верхнем углу.

Чтобы настроить карты, можно добавить имя, имена дочерних элементов, текст и ссылки на веб-сайты. Вы также можете отформатировать текст и расположить его в четырех направлениях. Чтобы внести изменения в карту, используйте опции в верхней части, чтобы включить или выключить режим редактирования.

На майндмапе или диаграмме родственные узлы - это узлы, которые находятся на одном уровне в иерархии карты. Они связаны с одним и тем же родительским узлом и обычно представлены в виде ветвей, исходящих из родительского узла. С другой стороны, дочерние узлы - это узлы, которые расположены ниже родительского узла в иерархии и соединены с ним линией.

В окне настроек можно загрузить диаграмму в виде изображения, установить публичную или приватную видимость, а также пригласить соавторов по электронной почте.

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