Coggle был разработан, чтобы помочь вам создавать майндмапы, диаграммы и проводить мозговой штурм. Майндмапы - это визуальное представление идей и концепций, часто используемое для организации и мозгового штурма информации. Диаграмма - это упрощенное визуальное представление процесса или системы, часто используемое для прояснения понимания или иллюстрации взаимосвязей. Мозговой штурм - это метод генерации идей путем свободного мышления, часто используемый для решения проблем или генерирования новых идей.

В главном окне можно просматривать уже созданные карты и создавать новые. Чтобы добавить новую карту, нажмите кнопку "Плюс", расположенную в правом верхнем углу.

Чтобы настроить карты, можно добавить имя, имена дочерних элементов, текст и ссылки на веб-сайты. Вы также можете отформатировать текст и расположить его в четырех направлениях. Чтобы внести изменения в карту, используйте опции в верхней части, чтобы включить или выключить режим редактирования.

На майндмапе или диаграмме родственные узлы - это узлы, которые находятся на одном уровне в иерархии карты. Они связаны с одним и тем же родительским узлом и обычно представлены в виде ветвей, исходящих из родительского узла. С другой стороны, дочерние узлы - это узлы, которые расположены ниже родительского узла в иерархии и соединены с ним линией.

В окне настроек можно загрузить диаграмму в виде изображения, установить публичную или приватную видимость, а также пригласить соавторов по электронной почте.