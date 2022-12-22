Coggle для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coggle
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|58,58 Мб
Coggle был разработан, чтобы помочь вам создавать майндмапы, диаграммы и проводить мозговой штурм. Майндмапы - это визуальное представление идей и концепций, часто используемое для организации и мозгового штурма информации. Диаграмма - это упрощенное визуальное представление процесса или системы, часто используемое для прояснения понимания или иллюстрации взаимосвязей. Мозговой штурм - это метод генерации идей путем свободного мышления, часто используемый для решения проблем или генерирования новых идей.
В главном окне можно просматривать уже созданные карты и создавать новые. Чтобы добавить новую карту, нажмите кнопку "Плюс", расположенную в правом верхнем углу.
Чтобы настроить карты, можно добавить имя, имена дочерних элементов, текст и ссылки на веб-сайты. Вы также можете отформатировать текст и расположить его в четырех направлениях. Чтобы внести изменения в карту, используйте опции в верхней части, чтобы включить или выключить режим редактирования.
На майндмапе или диаграмме родственные узлы - это узлы, которые находятся на одном уровне в иерархии карты. Они связаны с одним и тем же родительским узлом и обычно представлены в виде ветвей, исходящих из родительского узла. С другой стороны, дочерние узлы - это узлы, которые расположены ниже родительского узла в иерархии и соединены с ним линией.
В окне настроек можно загрузить диаграмму в виде изображения, установить публичную или приватную видимость, а также пригласить соавторов по электронной почте.
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