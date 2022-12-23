Exodus: Crypto Bitcoin Wallet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|22.12.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Exodus Movement, Inc.
|Категория:
|Кошельки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,48 Мб
Exodus - удобный крипто-кошелек, с помощью которого можно с легкостью покупать, обменивать, делать ставки и стейкать некоторые монеты. Присутствует встроенный обменник биткойнов и альткойнов, имеется возможность управлять своими NFT и цифровыми валютами в одном безопасном кошельке.
Функции Exodus:
- Управляйте самыми популярными криптовалютами в одном приложении, включая Bitcoin BTC, Ethereum, Avalanche, XRP, Polkadot, Chainlink, Cardano, VeChain, Monero, EOS и другие.
- Возможность подключить и затем управлять самыми популярными криптовалютными кошельками в одном приложении.
- Покупайте криптовалюту, получайте проценты и обменивайте криптовалюту всего за несколько нажатий.
- Техподдержка 24/7.
- Отслеживание своего крипто-портфеля с помощью потрясающих и интуитивно понятных диаграмм, которые обновляются в режиме реального времени. Легко экспортируйте свою деятельность в формате CSV, чтобы помочь с налогами на криптовалюту.
- Возможность отправлять и получать любой из более чем 230 поддерживаемых активов блокчейна или NFT одним нажатием кнопки, используя текстовые адреса или QR-коды.
- Синхронизация Exodus на нескольких устройствах.
- Красивый дизайн и удобный интерфейс.
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Отзывы о программе Exodus: Crypto Bitcoin Wallet
Admin
Отзывов о программе Exodus: Crypto Bitcoin Wallet 22.12.21 пока нет, можете добавить...