Программы для Android » Криптовалюта » Кошельки » Exodus: Crypto Bitcoin Wallet 22.12.21

Exodus: Crypto Bitcoin Wallet для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:22.12.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Кошельки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38,48 Мб
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Exodus: Crypto Bitcoin Wallet скриншот № 4

Exodus - удобный крипто-кошелек, с помощью которого можно с легкостью покупать, обменивать, делать ставки и стейкать некоторые монеты. Присутствует встроенный обменник биткойнов и альткойнов, имеется возможность управлять своими NFT и цифровыми валютами в одном безопасном кошельке.

Функции Exodus:

  • Управляйте самыми популярными криптовалютами в одном приложении, включая Bitcoin BTC, Ethereum, Avalanche, XRP, Polkadot, Chainlink, Cardano, VeChain, Monero, EOS и другие.
  • Возможность подключить и затем управлять самыми популярными криптовалютными кошельками в одном приложении.
  • Покупайте криптовалюту, получайте проценты и обменивайте криптовалюту всего за несколько нажатий.
  • Техподдержка 24/7.
  • Отслеживание своего крипто-портфеля с помощью потрясающих и интуитивно понятных диаграмм, которые обновляются в режиме реального времени. Легко экспортируйте свою деятельность в формате CSV, чтобы помочь с налогами на криптовалюту.
  • Возможность отправлять и получать любой из более чем 230 поддерживаемых активов блокчейна или NFT одним нажатием кнопки, используя текстовые адреса или QR-коды.
  • Синхронизация Exodus на нескольких устройствах.
  • Красивый дизайн и удобный интерфейс.
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