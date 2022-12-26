Snipaste - портативный инструмент для создания снимков, который также позволяет прикрепить снимок экрана обратно на рабочий стол. Загрузите и откройте Snipaste, нажмите F1, чтобы начать снимок экрана, выберите "Копировать в буфер обмена", затем нажмите F3, чтобы вставить его в плавающее окно.

После выделения области можно вставить различные аннотации и сохранить изображение в форматах JPEG, PNG или BMP. Вы также можете преобразовать текст или цветную информацию в буфере обмена в плавающее окно. Такие окна можно масштабировать, поворачивать, делать полупрозрачными и даже кликабельными.

Snipaste поддерживает множество тем, имеет подборщик цветов, автоматическое определение элементов пользовательского интерфейса, возможность автоматического резервного копирования и восстановления, а также поддержку многоэкранности и HiDP (retina display). Snipaste прост и интуитивно понятен в использовании, но в нем также есть множество скрытых функций, которые могут сделать вашу жизнь еще более эффективной.