Snipaste для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16.2 (2018.01.22) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Snipaste
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,12 Мб
Snipaste - портативный инструмент для создания снимков, который также позволяет прикрепить снимок экрана обратно на рабочий стол. Загрузите и откройте Snipaste, нажмите F1, чтобы начать снимок экрана, выберите "Копировать в буфер обмена", затем нажмите F3, чтобы вставить его в плавающее окно.
После выделения области можно вставить различные аннотации и сохранить изображение в форматах JPEG, PNG или BMP. Вы также можете преобразовать текст или цветную информацию в буфере обмена в плавающее окно. Такие окна можно масштабировать, поворачивать, делать полупрозрачными и даже кликабельными.
Snipaste поддерживает множество тем, имеет подборщик цветов, автоматическое определение элементов пользовательского интерфейса, возможность автоматического резервного копирования и восстановления, а также поддержку многоэкранности и HiDP (retina display). Snipaste прост и интуитивно понятен в использовании, но в нем также есть множество скрытых функций, которые могут сделать вашу жизнь еще более эффективной.
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Admin
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