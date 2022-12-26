Snipaste для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16.2 (2018.01.22) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,12 Мб
Snipaste скриншот № 1
Snipaste скриншот № 2
Snipaste скриншот № 3
Snipaste скриншот № 4

Snipaste - портативный инструмент для создания снимков, который также позволяет прикрепить снимок экрана обратно на рабочий стол. Загрузите и откройте Snipaste, нажмите F1, чтобы начать снимок экрана, выберите "Копировать в буфер обмена", затем нажмите F3, чтобы вставить его в плавающее окно.

После выделения области можно вставить различные аннотации и сохранить изображение в форматах JPEG, PNG или BMP. Вы также можете преобразовать текст или цветную информацию в буфере обмена в плавающее окно. Такие окна можно масштабировать, поворачивать, делать полупрозрачными и даже кликабельными.

Snipaste поддерживает множество тем, имеет подборщик цветов, автоматическое определение элементов пользовательского интерфейса, возможность автоматического резервного копирования и восстановления, а также поддержку многоэкранности и HiDP (retina display). Snipaste прост и интуитивно понятен в использовании, но в нем также есть множество скрытых функций, которые могут сделать вашу жизнь еще более эффективной.

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Отзывы о программе Snipaste

Admin

Отзывов о программе Snipaste 1.16.2 (2018.01.22) пока нет, можете добавить...

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