Pixelup - если вы хотите улучшить общее качество своих фотографий или придать им творческую изюминку, Pixelup предлагает вам инструменты, необходимые для выполнения этой работы. Программа использует искусственный интеллект (AI) для улучшения качества фотографий путем улучшения цвета, контрастности и резкости, а также удаления пятен и других недостатков.

Приложение предлагает ряд опций улучшения фотографий в главном меню, включая возможность сделать ваши фотографии более яркими и насыщенными. Просто нажмите кнопку "Попробовать сейчас", чтобы получить доступ к этим функциям, которые также включают в себя опции колоризации, удаления царапин и анимации фотографий.

Чтобы помочь вам добиться наилучших результатов, каждый вариант улучшения содержит советы о том, какие типы фотографий лучше всего подходят для использования данной функции. Вы можете отсканировать одну из своих фотографий, позволить приложению предложить вам фотографию, выбрать ее из галереи вашего устройства или из категории демо.

После выбора фотографии вы получите доступ к ряду опций улучшения, включая Enhance, Colorize, Animate, Descratch и Smart-Edit. Эти опции позволяют улучшить общее качество фотографии, добавить творческие штрихи и настроить внешний вид изображения в соответствии с вашими предпочтениями. Независимо от того, хотите ли вы внести тонкие коррективы или сделать более значительные изменения, в Pixelup есть инструменты, необходимые для выполнения работы.