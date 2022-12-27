Match 3 Gems - увлекательная игра для Android-устройств, которая поможет не только интересно провести свободное время, но и прокачать внимательность и логические способности.

Доступно огромное количество интереснейших головоломок с классической механикой в жанре "три в ряд", где игроку предстоит комбинировать по 3 и более драгоценных камня, использовать мощные комбо, тем самым очищая игровое поле, зарабатывая очки и поднимаясь вверх в таблице лидеров.

Присутствует обилие игровых уровней, красочное визуальное оформление и современные эффекты, приятное звуковое сопровождение, удобные элементы управления и медитативная атмосфера.

Особенности Match 3 Gems: