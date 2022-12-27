Match 3 Gems для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.03 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:11,32 Мб
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Match 3 Gems - увлекательная игра для Android-устройств, которая поможет не только интересно провести свободное время, но и прокачать внимательность и логические способности.

Доступно огромное количество интереснейших головоломок с классической механикой в жанре "три в ряд", где игроку предстоит комбинировать по 3 и более драгоценных камня, использовать мощные комбо, тем самым очищая игровое поле, зарабатывая очки и поднимаясь вверх в таблице лидеров.

Присутствует обилие игровых уровней, красочное визуальное оформление и современные эффекты, приятное звуковое сопровождение, удобные элементы управления и медитативная атмосфера.

Особенности Match 3 Gems:

  • Режим Вызов в котором нужно составлять кобинации из камней на время.
  • Режим Головоломки - игра на количество ходов.
  • Неограниченный режим.
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