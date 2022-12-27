Match 3 Gems для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hectopixel
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|11,32 Мб
Match 3 Gems - увлекательная игра для Android-устройств, которая поможет не только интересно провести свободное время, но и прокачать внимательность и логические способности.
Доступно огромное количество интереснейших головоломок с классической механикой в жанре "три в ряд", где игроку предстоит комбинировать по 3 и более драгоценных камня, использовать мощные комбо, тем самым очищая игровое поле, зарабатывая очки и поднимаясь вверх в таблице лидеров.
Присутствует обилие игровых уровней, красочное визуальное оформление и современные эффекты, приятное звуковое сопровождение, удобные элементы управления и медитативная атмосфера.
Особенности Match 3 Gems:
- Режим Вызов в котором нужно составлять кобинации из камней на время.
- Режим Головоломки - игра на количество ходов.
- Неограниченный режим.
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