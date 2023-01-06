AnyStream для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от €59.00
Ограничение:21 день
Версия:1.4.9.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:92,49 Мб
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AnyStream - это простое в использовании приложение, которое позволяет загружать целые сериалы, фильмы и документальные фильмы с Netflix, Amazon Prime и Disney+ для просмотра в автономном режиме. После загрузки в формате MP4 контент не защищен и может быть просмотрен любым видеоплеером. Кроме того, его можно конвертировать с помощью выбранного вами программного обеспечения для редактирования видео в различные форматы файлов, например MKV. AnyStream имеет простой в навигации интерфейс, который поможет вам быстро найти нужный контент.

Особенности AnyStream:

  • Скачивание фильмов и сериалов в формате MP4 с таких потоковых сервисов, как Netflix, Amazon Prime и Disney+, для просмотра в режиме офлайн.
  • Простой в использовании пользовательский интерфейс на основе браузера.
  • Просмотр и поиск фильмов и сериалов.
  • Поддержка Dolby Digital Surround Audio 5.1.
  • Поддержка встроенных текстовых или графических субтитров или внешних файлов субтитров (формат TTML или SRT).
  • Интеллектуальный предварительный выбор языков аудио и субтитров, адаптация к вашим предпочтениям.
  • Настраиваемые шаблоны имен файлов для названий, сезонов, эпизодов и т.д. (Позволяет легко интегрироваться с такими библиотеками, как Plex, Kodi, JRiver и т.д.).
  • Контроль скорости загрузки.
  • Удаление рекламы при загрузке с Amazon Prime, включая контент "Free with Ads" на Amazon IMDb TV.
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Отзывы о программе AnyStream

Admin

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