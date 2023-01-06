AnyStream - это простое в использовании приложение, которое позволяет загружать целые сериалы, фильмы и документальные фильмы с Netflix, Amazon Prime и Disney+ для просмотра в автономном режиме. После загрузки в формате MP4 контент не защищен и может быть просмотрен любым видеоплеером. Кроме того, его можно конвертировать с помощью выбранного вами программного обеспечения для редактирования видео в различные форматы файлов, например MKV. AnyStream имеет простой в навигации интерфейс, который поможет вам быстро найти нужный контент.

Особенности AnyStream: