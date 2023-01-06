AnyStream для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от €59.00
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|1.4.9.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The RedFox Project
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|92,49 Мб
AnyStream - это простое в использовании приложение, которое позволяет загружать целые сериалы, фильмы и документальные фильмы с Netflix, Amazon Prime и Disney+ для просмотра в автономном режиме. После загрузки в формате MP4 контент не защищен и может быть просмотрен любым видеоплеером. Кроме того, его можно конвертировать с помощью выбранного вами программного обеспечения для редактирования видео в различные форматы файлов, например MKV. AnyStream имеет простой в навигации интерфейс, который поможет вам быстро найти нужный контент.
Особенности AnyStream:
- Скачивание фильмов и сериалов в формате MP4 с таких потоковых сервисов, как Netflix, Amazon Prime и Disney+, для просмотра в режиме офлайн.
- Простой в использовании пользовательский интерфейс на основе браузера.
- Просмотр и поиск фильмов и сериалов.
- Поддержка Dolby Digital Surround Audio 5.1.
- Поддержка встроенных текстовых или графических субтитров или внешних файлов субтитров (формат TTML или SRT).
- Интеллектуальный предварительный выбор языков аудио и субтитров, адаптация к вашим предпочтениям.
- Настраиваемые шаблоны имен файлов для названий, сезонов, эпизодов и т.д. (Позволяет легко интегрироваться с такими библиотеками, как Plex, Kodi, JRiver и т.д.).
- Контроль скорости загрузки.
- Удаление рекламы при загрузке с Amazon Prime, включая контент "Free with Ads" на Amazon IMDb TV.
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