Sticker Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stickify
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,54 Мб
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Создавайте уникальные стикеры с помощью Sticker Maker - мощного инструмента для самостоятельного дизайна наклеек. Простой и удобный интерфейс позволит вам легко превратить фотографии в стикеры или создать анимированные наклейки из видео и GIF-файлов. Автоматическое удаление фона и распознавание лиц обеспечивают безупречные результаты.
Основные функции Sticker Maker:
- Создавайте стикеры из фотографий: Превратите свои фотографии в уникальные стикеры для обогащения ваших чатов в WhatsApp.
- Анимированные стикеры из видео и GIF: Поделитесь веселыми анимациями, созданными из ваших любимых видеофайлов.
- Текст, смайлики и украшения: Добавьте к стикерам текст, смайлики и креативные украшения для большей выразительности.
- Исследуйте тысячи наклеек: Найдите стикеры для любой ситуации - от эмоций до праздников.
- Персонализация: Добавьте свой текст с различными стилями и цветами шрифта, используйте украшения, чтобы придать стикерам уникальный вид.
- Делитесь с друзьями: Поделитесь своими творениями с друзьями и семьей прямо из приложения.
- Резервное копирование и восстановление: Сделайте резервную копию своих стикеров и восстановите их при смене устройства.
- Создание уникального имени: Выберите имя создателя, которое будет отображаться в WhatsApp, делая ваши стикеры еще более персональными.
Sticker Maker - ваш верный спутник для творчества в мире стикеров. Попробуйте данное приложение и делитесь своими эмоциями с помощью уникальных и креативных наклеек.
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Отзывы о программе Sticker Maker
Admin
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