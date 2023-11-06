Sticker Maker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19,54 Мб
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Создавайте уникальные стикеры с помощью Sticker Maker - мощного инструмента для самостоятельного дизайна наклеек. Простой и удобный интерфейс позволит вам легко превратить фотографии в стикеры или создать анимированные наклейки из видео и GIF-файлов. Автоматическое удаление фона и распознавание лиц обеспечивают безупречные результаты.

Основные функции Sticker Maker:

  • Создавайте стикеры из фотографий: Превратите свои фотографии в уникальные стикеры для обогащения ваших чатов в WhatsApp.
  • Анимированные стикеры из видео и GIF: Поделитесь веселыми анимациями, созданными из ваших любимых видеофайлов.
  • Текст, смайлики и украшения: Добавьте к стикерам текст, смайлики и креативные украшения для большей выразительности.
  • Исследуйте тысячи наклеек: Найдите стикеры для любой ситуации - от эмоций до праздников.
  • Персонализация: Добавьте свой текст с различными стилями и цветами шрифта, используйте украшения, чтобы придать стикерам уникальный вид.
  • Делитесь с друзьями: Поделитесь своими творениями с друзьями и семьей прямо из приложения.
  • Резервное копирование и восстановление: Сделайте резервную копию своих стикеров и восстановите их при смене устройства.
  • Создание уникального имени: Выберите имя создателя, которое будет отображаться в WhatsApp, делая ваши стикеры еще более персональными.

Sticker Maker - ваш верный спутник для творчества в мире стикеров. Попробуйте данное приложение и делитесь своими эмоциями с помощью уникальных и креативных наклеек.

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