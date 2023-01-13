Alarm App - приложение, которое позволяет вам настроить свой утренний распорядок дня и выбрать любой звук для будильника, будь то нежная музыка, мелодия звонка, звук кофеварки или любимая радиостанция.

Приложение Alarm App обещает стать прекрасным подспорьем для тех, кто тяжело просыпается с утра. В приложении есть три основные функции: секундомер, таймер и будильник. Секундомер прост и интуитивно понятен: счетчик в центре экрана, кнопки Play, Pause и Lap. Таймер также прост в использовании: счетчик времени, вибро- или звуковые уведомления.

Будильник, в то же время, имеет более сложный процесс настройки. Сначала нужно выбрать время, включить режим повтора, добавить имя, установить вибрацию или выбрать звук для пробуждения.

Когда дело доходит до звуков, приложение предлагает довольно обширный список. Вы можете выбрать что угодно: от нежной и спокойной мелодии до бравурного марша, от которого не проснуваться, буквально не возможно. Вы также можете выбрать мелодию звонка, если это соответствует вашему утреннему распорядку, добавить URL радио или выбрать один из ваших аудиофайлов, чтобы разбудить вас.