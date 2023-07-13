BitMart для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.12.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кошельки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,24 Мб
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BitMart - ведущая биржа цифровых активов, предоставляющая простоту использования и разнообразные возможности для торговли криптовалютами и NFT. На платформе вы сможете легко покупать и продавать криптовалюты, вести фьючерсные и маржинальные торги, а также использовать свои активы для получения пассивного дохода. Биржа ориентирована на пользователей, предлагая низкие торговые комиссии, щедрые вознаграждения и безопасность ваших криптовалютных активов.

Основные возможности приложения:

  • Простота использования: BitMart - универсальная платформа для операций с криптовалютами и NFT. Вы можете покупать и продавать активы с помощью кредитных/дебетовых карт и банковских переводов.
  • Разнообразие криптовалют: Вы сможете легко приобретать и накапливать популярные криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Dai (DAI), Polkadot (DOT), Shiba Inu (SHIB), Solana (SOL), USD Coin (USDC) и многие другие.
  • Торговые возможности: На бирже доступно более 1000 торговых пар, включая такие популярные пары, как BTC/USDT, LTC/BTC, ETH/DAI, SAND/USDC и другие. Вы сможете использовать как упрощенный интерфейс для начинающих, так и расширенные функции для опытных трейдеров.
  • Интегрированная площадка NFT: BitMart предоставляет доступ к торговле NFT. Вы сможете исследовать и приобретать уникальные цифровые активы.
  • Фьючерсы и маржинальная торговля: Платформа поддерживает фьючерсные торговые пары с кредитным плечом до 50×. Вы также можете использовать капитал и торговать с кредитным плечом до 5× для увеличения потенциальной прибыли.
  • Earn: Задействуйте свои криптовалюты и получайте пассивный доход через сбережения и стейкинг. BitMart предлагает депозиты с плавающим и фиксированным сроком, а также проводит акции для дополнительных выгодных возможностей.
  • Биржа, ориентированная на пользователей: Вы сможете легко найти интересующие вас рынки с учетом объема и прибыли. Добавляйте интересующие вас монеты в список отслеживания и следите за изменением их цен в режиме реального времени.
  • Низкие торговые комиссии: BitMart предлагает низкие ставки комиссии, основанные на объеме торговли и сбережениях. Чем больше у вас сбережений или торговля, тем меньше комиссионная ставка.
  • Партнерская программа: Приглашайте друзей и получайте до 30% комиссии. Также доступна партнерская программа для избранных пользователей, предлагающая до 100% комиссии.
  • Безопасность: BitMart обеспечивает безопасность пользователей и их активов с помощью постоянного обновления системы контроля рисков и инфраструктуры торговой системы. Биржа использует гибридные системы горячих/холодных кошельков и технологии мультиподписей для обеспечения безопасности ваших криптовалют.
  • Круглосуточная поддержка: Наша команда поддержки готова помочь вам в любое время суток.
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