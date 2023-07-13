BitMart - ведущая биржа цифровых активов, предоставляющая простоту использования и разнообразные возможности для торговли криптовалютами и NFT. На платформе вы сможете легко покупать и продавать криптовалюты, вести фьючерсные и маржинальные торги, а также использовать свои активы для получения пассивного дохода. Биржа ориентирована на пользователей, предлагая низкие торговые комиссии, щедрые вознаграждения и безопасность ваших криптовалютных активов.

Основные возможности приложения: