Image to PDF Converter - простой и эффективный инструмент для конвертации изображений в документы PDF. Изображения можно добавить в список задач, выбрав несколько файлов с помощью встроенного браузера файлов или перетащив их через проводник Windows. Просто добавьте файлы изображений (JPG, TIF, PNG, GIF, BMP) в список и нажмите кнопку "Создать PDF", программа напрямую преобразует их в PDF документ.

Image to PDF Converter является автономным программным обеспечением, Adobe Acrobat Reader не требуется.

Ключевые функции Image to PDF Converter: