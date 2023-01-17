Image to PDF Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,28 Мб
Image to PDF Converter - простой и эффективный инструмент для конвертации изображений в документы PDF. Изображения можно добавить в список задач, выбрав несколько файлов с помощью встроенного браузера файлов или перетащив их через проводник Windows. Просто добавьте файлы изображений (JPG, TIF, PNG, GIF, BMP) в список и нажмите кнопку "Создать PDF", программа напрямую преобразует их в PDF документ.
Image to PDF Converter является автономным программным обеспечением, Adobe Acrobat Reader не требуется.
Ключевые функции Image to PDF Converter:
- Поддержка JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP.
- Изменение размера по процентам.
- Масштабирование (подгонка, уменьшение).
- Ориентация (автоматическая, портретная, альбомная).
- Поддержка Drag and drop.
- Возможность добавить водяной знак.
- Возможность добавить поля страницы.
- Создание одного PDF-файла или несколько PDF-файлов.
- Поддержка Unicode.
- Автоматическое открытие PDF файла после создания.
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