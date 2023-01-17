Image to PDF Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,28 Мб
Image to PDF Converter скриншот № 1

Image to PDF Converter - простой и эффективный инструмент для конвертации изображений в документы PDF. Изображения можно добавить в список задач, выбрав несколько файлов с помощью встроенного браузера файлов или перетащив их через проводник Windows. Просто добавьте файлы изображений (JPG, TIF, PNG, GIF, BMP) в список и нажмите кнопку "Создать PDF", программа напрямую преобразует их в PDF документ.

Image to PDF Converter является автономным программным обеспечением, Adobe Acrobat Reader не требуется.

Ключевые функции Image to PDF Converter:

  • Поддержка JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP.
  • Изменение размера по процентам.
  • Масштабирование (подгонка, уменьшение).
  • Ориентация (автоматическая, портретная, альбомная).
  • Поддержка Drag and drop.
  • Возможность добавить водяной знак.
  • Возможность добавить поля страницы.
  • Создание одного PDF-файла или несколько PDF-файлов.
  • Поддержка Unicode.
  • Автоматическое открытие PDF файла после создания.
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