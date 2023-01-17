Make My Plan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Scheduleify
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,03 Мб
Make My Plan - приложение для организации мероприятий, планирования семейных поездок и встреч.
Приложение начинается с дашборда, на которой отображаются события от членов сообщества. Можно просмотреть весь список и выбрать одно из них, чтобы присоединиться, просмотреть детали, расписание, участников, события и местоположение. Если вы все еще не нашли приятного события, к которому можно присоединиться и принять участие, воспользуйтесь окном "поиск в ближайших местах", чтобы найти то, что вам подходит.
Чтобы создать мероприятие, нажмите кнопку "Плюс" в нижней части экрана. Теперь есть несколько деталей, которые нужно добавить, прежде чем сохранить его в календаре.
Сначала выберите, приглашены ли ваши друзья, приглашаете ли вы свою семью или это одиночное мероприятие. Затем заполните детали плана, добавьте имя и краткое описание, выберите дату начала и дату окончания, выберите место проведения и изображение обложки, и, в основном, все готово. Есть также некоторые опции "отмены доказательства", с которыми можно побаловаться и заставить ваших гостей заплатить в случае неявки.
Участники могут присоединяться к вашему мероприятию, отправлять вам сообщения и предлагать новые мероприятия. Журнал со всеми вышеперечисленными событиями можно посмотреть в окне "Уведомления".
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Admin
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