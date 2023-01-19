Orinj - приложение, которое поддерживает многодорожечную запись и редактирование треков, позволяющее управлять и изменять большое количество аудиофайлов, предоставляя области для пятидесяти треков.

Предоставляется широкий спектр эффектов, таких как задержки, эхо, хорусы, басовые хорусы, реверберации, компрессоры, лимитеры, шумовые гейты, питч-шифтинг, растяжка, графические и параметрические эквалайзеры, и это лишь некоторые из них. Каждый из них можно настроить так, чтобы он идеально подходил к треку. Например, можно настроить битрейт, задержку и частоту.

Orinj включает в себя драм-машину с большим количеством сэмплов ударных. Кроме того, вы можете воспользоваться несколькими предварительно созданными блюзовыми, поп-, рок- и хэви-металлическими барабанными петлями или создать множество новых. MIDI-секвенсор позволяет использовать широкую коллекцию инструментов, независимо от того, умеете вы на них играть или нет, например, тамбурин, силка или барабан бонго.

В целом, Orinj - это хорошая программа с большим количеством дополнительных функций. Однако она создавалась не для неопытных пользователей, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы полностью освоить весь ее функционал. Справочные файлы довольно полезны, поэтому перед началом работы над новым проектом стоит ознакомиться с ними.