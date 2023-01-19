PDF Reader для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.400 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:126,05 Мб
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PDF Reader - простой в использовании PDF-ридер с функциями не только чтения, но и подписания документов, сканирования через камеру, конвертирования в различные форматы, разделения и объединения PDF-файлов. Также присутствует возможность конвертировать документы PDF в документы Word, PDF в презентации PowerPoint и PDF в файлы Excel.

В главном окне можно отсканировать документ с помощью встроенной камеры телефона, разделить или объединить PDF-файлы, конвертировать PDF в документы Word и наоборот. В нижней части экрана есть большая кнопка "Плюс". Нажмите ее, чтобы перейти к экрану "Создать" новый документ. Создайте новый документ либо путем сканирования, либо импортируйте существующий документ и преобразуйте его в PDF.

В каждом PDF-документе, который вы создаете или импортируете, есть возможность поиска определенного слова или фразы, отправки копии по ссылке или через общий доступ к облаку, печати документа или применения темного режима.

Есть еще одна интересная опция, о которой стоит упомянуть, - диктор. Пользователи могут читать PDF-файлы вслух, что полезно для людей с нарушениями зрения или для тех, кто предпочитает слушать документы, а не читать их.

Подписать документ - проще простого, просто убедитесь, что вы уже предварительно определили тип подписи, почерк или инициалы. Как и подпись, комментарии также легко вставлять. Добавьте текстовый комментарий, картинку, знак разметки или текстовое поле.

Имейте в виду, что это приложение предлагает программу на основе подписки с премиальными функциями и опциями.

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