Лайм HD TV - практичный и удобный в работе медиа-плеер, который предназначен для онлайн-просмотра телевизионных каналов в режиме реального времени. Доступно более 250 бесплатных и современных онлайн ТВ-каналов. Присутствует удобная телепрограмма, есть возможность просмотра прошедших передач. С этим приложением вы никогда не пропустите любимую телепередачу или ответственный момент футбольного матча, а время, проведенное в дороге или очередях, пролетит незаметно.

В каталоге можно сделать выборку по тематикам. Возле каждого канала выводится его краткое описание и программа передач. Так вы узнаете его общую направленность и поймете, что сейчас идет в эфире и будет в ближайшее время.

Одним из важнейших преимуществ приложения является функция просмотра архивов, без наличия каких-либо технических ограничений. Также присутствует широкая поддержка файловых расширений, которая минимизирует необходимость использования сторонних конверторов.

Особенности Лайм HD TV: