Лайм HD TV для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Инфолинк
|Категория:
|Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|161,27 Мб
Лайм HD TV - практичный и удобный в работе медиа-плеер, который предназначен для онлайн-просмотра телевизионных каналов в режиме реального времени. Доступно более 250 бесплатных и современных онлайн ТВ-каналов. Присутствует удобная телепрограмма, есть возможность просмотра прошедших передач. С этим приложением вы никогда не пропустите любимую телепередачу или ответственный момент футбольного матча, а время, проведенное в дороге или очередях, пролетит незаметно.
В каталоге можно сделать выборку по тематикам. Возле каждого канала выводится его краткое описание и программа передач. Так вы узнаете его общую направленность и поймете, что сейчас идет в эфире и будет в ближайшее время.
Одним из важнейших преимуществ приложения является функция просмотра архивов, без наличия каких-либо технических ограничений. Также присутствует широкая поддержка файловых расширений, которая минимизирует необходимость использования сторонних конверторов.
Особенности Лайм HD TV:
- Более 250 бесплатных и современных онлайн ТВ-каналов.
- Удобный поиск интересующего канала.
- Возможность смотреть уже прошедшие передачи, а так же телепрограмму на 14 дней.
- Телевизионные пакеты от компании "Инфолинк".
- Отличная оптимизация для ПК.
- Добавление каналов в "Избранное".
- Разнообразные настройки плеера: масштабирование, выбор качества, регулировка громкости.
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