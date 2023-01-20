Лайм HD TV для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:161,27 Мб
Лайм HD TV скриншот № 1
Лайм HD TV скриншот № 2

Лайм HD TV - практичный и удобный в работе медиа-плеер, который предназначен для онлайн-просмотра телевизионных каналов в режиме реального времени. Доступно более 250 бесплатных и современных онлайн ТВ-каналов. Присутствует удобная телепрограмма, есть возможность просмотра прошедших передач. С этим приложением вы никогда не пропустите любимую телепередачу или ответственный момент футбольного матча, а время, проведенное в дороге или очередях, пролетит незаметно.

В каталоге можно сделать выборку по тематикам. Возле каждого канала выводится его краткое описание и программа передач. Так вы узнаете его общую направленность и поймете, что сейчас идет в эфире и будет в ближайшее время.

Одним из важнейших преимуществ приложения является функция просмотра архивов, без наличия каких-либо технических ограничений. Также присутствует широкая поддержка файловых расширений, которая минимизирует необходимость использования сторонних конверторов.

Особенности Лайм HD TV:

  • Более 250 бесплатных и современных онлайн ТВ-каналов.
  • Удобный поиск интересующего канала.
  • Возможность смотреть уже прошедшие передачи, а так же телепрограмму на 14 дней.
  • Телевизионные пакеты от компании "Инфолинк".
  • Отличная оптимизация для ПК.
  • Добавление каналов в "Избранное".
  • Разнообразные настройки плеера: масштабирование, выбор качества, регулировка громкости.
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