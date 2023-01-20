Qhabit для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,32 Мб
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Qhabit - мощный и адаптируемый инструмент, который помогает пользователям оставаться организованными и мотивированными, развивать новые и поддерживать старые привычки, отслеживать прогресс и степень их выполнения. Приложение имеет чистый и простой интерфейс с тремя основными окнами: Привычки, Статистика и Настройки, с ярлыками в нижней части экрана.

В окне "Привычки" можно добавлять новые привычки и задачи, просматривать и редактировать существующие, а также отмечать их как выполненные. Пользователи также могут устанавливать напоминания для своих привычек и задач и распределять их по категориям в соответствии со своими предпочтениями. При добавлении новой привычки необходимо ввести ее название, установить частоту, включить напоминания и назначить метки для каждой привычки.

В окне "Статистика" отображается радарная диаграмма, на которой представлен обзор прогресса пользователя по всем его привычкам, включая процент выполнения и степень завершенности. Можно просматривать ежедневный, еженедельный, ежемесячный или ежегодный прогресс, а также процент завершения на основе выбранных тегов и того, какая привычка принадлежит тому или иному тегу.

В окне "Настройки" пользователи могут изменить свой опыт, настроив параметры приложения. Они могут установить время начала дня, изменить порядок привычек, изменить тему приложения, экспортировать и импортировать данные в CSV или DB (базу данных), а также настроить автоматизацию с помощью ссылок и меток NFC. Последняя опция весьма привлекательна, поскольку вы можете завершить задачу и автоматизировать достижение, просто прикоснувшись телефоном к метке NFC (Near-field communication).

Обратите внимание, что существует платная версия Premium, которая включает в себя веб-версию приложения и новые возможности.

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