Ходьба для Похудения - это профессиональная схема занятий интервальной ходьбой, специально разработанная для похудения. Приложение подходит для занятий ходьбой с разными целями и уровнями нагрузки. Оно предусматривает занятия ходьбой 3 уровней сложности. Вне зависимости от того являетесь ли вы новичком или профессионалом, вы сможете найти подходящие для вас нагрузки.

Особенности приложения Ходьба для Похудения: