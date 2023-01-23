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Ходьба для Похудения для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Здоровье - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,64 Мб
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Ходьба для Похудения - это профессиональная схема занятий интервальной ходьбой, специально разработанная для похудения. Приложение подходит для занятий ходьбой с разными целями и уровнями нагрузки. Оно предусматривает занятия ходьбой 3 уровней сложности. Вне зависимости от того являетесь ли вы новичком или профессионалом, вы сможете найти подходящие для вас нагрузки.

Особенности приложения Ходьба для Похудения:

  • 3-месячная схема упражнений, 3-7 упражнений в неделю.
  • 3 разных уровня упражнений (легкий, средний, трудный), которые подходят как для начинающих так и для профессионалов.
  • Постепенное увеличение интенсивности упражнений.
  • Аудио руководства для помощи в выполнении упражнений.
  • Пригодность как для ходьбы на открытом воздухе, так и для занятий ходьбой на беговой дорожке в помещении.
  • Отслеживание маршрута ходьбы с помощью карты GPS.
  • Автоматическое фиксирование результатов упражнений.
  • Построение графиков изменения веса.
  • Настройка напоминаний об упражнениях.
  • Редактирование данных по занятиям ходьбой на беговой дорожке в ручном режиме.
  • Отслеживание калорий, расстояния, времени и темпа.
  • Поддержка всех видов музыкальных приложений.
  • Воспроизведение любимых песен из ваших плейлистов.
  • Возможность переключения песен во время упражнений.
  • Масса полезной информации о сжигании жиров, похудении и сбалансированной диете.
  • Возможность делиться с друзьями своими достижениями и маршрутами ходьбы в соцсетях.
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Отзывы о программе Ходьба для Похудения

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