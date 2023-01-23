Ходьба для Похудения для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категории:
|Здоровье - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,64 Мб
Ходьба для Похудения - это профессиональная схема занятий интервальной ходьбой, специально разработанная для похудения. Приложение подходит для занятий ходьбой с разными целями и уровнями нагрузки. Оно предусматривает занятия ходьбой 3 уровней сложности. Вне зависимости от того являетесь ли вы новичком или профессионалом, вы сможете найти подходящие для вас нагрузки.
Особенности приложения Ходьба для Похудения:
- 3-месячная схема упражнений, 3-7 упражнений в неделю.
- 3 разных уровня упражнений (легкий, средний, трудный), которые подходят как для начинающих так и для профессионалов.
- Постепенное увеличение интенсивности упражнений.
- Аудио руководства для помощи в выполнении упражнений.
- Пригодность как для ходьбы на открытом воздухе, так и для занятий ходьбой на беговой дорожке в помещении.
- Отслеживание маршрута ходьбы с помощью карты GPS.
- Автоматическое фиксирование результатов упражнений.
- Построение графиков изменения веса.
- Настройка напоминаний об упражнениях.
- Редактирование данных по занятиям ходьбой на беговой дорожке в ручном режиме.
- Отслеживание калорий, расстояния, времени и темпа.
- Поддержка всех видов музыкальных приложений.
- Воспроизведение любимых песен из ваших плейлистов.
- Возможность переключения песен во время упражнений.
- Масса полезной информации о сжигании жиров, похудении и сбалансированной диете.
- Возможность делиться с друзьями своими достижениями и маршрутами ходьбы в соцсетях.
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Отзывы о программе Ходьба для Похудения
Admin
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