AutoMapa для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.5.2 (5466) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Польский
|Разработчик:
|AutoMapa sp. z o.o.
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|57,18 Мб
AutoMapa - польская навигационная программа, которая помогает полякам путешествовать по национальным и европейским дорогам. Присутствует поддержка Android Auto, помогает избегать пробок и других дорожных препятствий, предупреждает водителя о полицейских проверках, авариях и камерах контроля скорости, позволяет вам обмениваться информацией с другими участниками дорожного движения и многое другое.
Особенноси AutoMapa:
- полная поддержка Android Auto;
- имеет встроенный AutoCB, который позволяет вам общаться в чате с другими пользователями имеет самые точные и наиболее часто обновляемые карты Польши и 44 европейских стран;
- позволяет выбрать пункт назначения голосом;
- избегает пробок и других дорожных препятствий;
- предупреждает о полицейских проверках, авариях и камерах контроля скорости;
- позволяет обмениваться информацией с другими участниками дорожного движения;
- большая база адресов, закрепленных за конкретными зданиями;
- поиск точки интереса (POI) в самой большой базе данных на рынке;
- выбор множества типов маршрутов, в том числе специально для грузовиков;
- предупредит о 500 самых опасных местах в Польше, разработанных совместно с Фондом Кшиштофа Холовчица «Безопасный водитель»;
- проинформирует обо всех железнодорожных переездах, отмеченных совместно с PKP;
- позволит вам безопасно и безопасно добраться до выбранного пункта назначения;
- используется полицией, пожарной службой, спасательной службой и другими службами спасения в Польше;
- имеет возможность обрабатывать (запускать и останавливать) платежи за подписку на услугу в рамках учетной записи у сетевых операторов: Play, Orange, T-Mobile и Plus.
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