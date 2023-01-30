AutoMapa для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.5.2 (5466) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Польский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:57,18 Мб
AutoMapa скриншот № 1
AutoMapa скриншот № 2
AutoMapa скриншот № 3
AutoMapa скриншот № 4

AutoMapa - польская навигационная программа, которая помогает полякам путешествовать по национальным и европейским дорогам. Присутствует поддержка Android Auto, помогает избегать пробок и других дорожных препятствий, предупреждает водителя о полицейских проверках, авариях и камерах контроля скорости, позволяет вам обмениваться информацией с другими участниками дорожного движения  и многое другое.

Особенноси AutoMapa:

  • полная поддержка Android Auto;
  • имеет встроенный AutoCB, который позволяет вам общаться в чате с другими пользователями имеет самые точные и наиболее часто обновляемые карты Польши и 44 европейских стран;
  • позволяет выбрать пункт назначения голосом;
  • избегает пробок и других дорожных препятствий;
  • предупреждает о полицейских проверках, авариях и камерах контроля скорости;
  • позволяет обмениваться информацией с другими участниками дорожного движения;
  • большая база адресов, закрепленных за конкретными зданиями;
  • поиск точки интереса (POI) в самой большой базе данных на рынке;
  • выбор множества типов маршрутов, в том числе специально для грузовиков;
  • предупредит о 500 самых опасных местах в Польше, разработанных совместно с Фондом Кшиштофа Холовчица «Безопасный водитель»;
  • проинформирует обо всех железнодорожных переездах, отмеченных совместно с PKP;
  • позволит вам безопасно и безопасно добраться до выбранного пункта назначения;
  • используется полицией, пожарной службой, спасательной службой и другими службами спасения в Польше;
  • имеет возможность обрабатывать (запускать и останавливать) платежи за подписку на услугу в рамках учетной записи у сетевых операторов: Play, Orange, T-Mobile и Plus.
ТОП-сегодня раздела "Карты"
 

скачать Яндекс.НавигаторЯндекс.Навигатор 6.45

Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...

скачать Где ГАИГде ГАИ 2.1.3

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...

скачать Organic MapsOrganic Maps 2023.01.25-3

Бесплатное мобильное навигационное приложение с открытым исходным кодом для Android,...

скачать EasyWayEasyWay 6.0.2.35

EasyWay – в приложении представлены маршруты общественного транспорта для Болгарии,...

скачать Анти КонтролерыАнти Контролеры 2.0

Анти Контролеры - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое показывает на карте, где в текущий момент стоят контролеры...

скачать MAPS.MEMAPS.ME 14.2.71451

MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...

Отзывы о программе AutoMapa

Admin

Отзывов о программе AutoMapa 7.5.2 (5466) пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв