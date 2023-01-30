AutoMapa - польская навигационная программа, которая помогает полякам путешествовать по национальным и европейским дорогам. Присутствует поддержка Android Auto, помогает избегать пробок и других дорожных препятствий, предупреждает водителя о полицейских проверках, авариях и камерах контроля скорости, позволяет вам обмениваться информацией с другими участниками дорожного движения и многое другое.

Особенноси AutoMapa: