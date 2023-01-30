rif is fun for Reddit - это неофициальный клиент для Reddit, который предоставляет пользователям все необходимые инструменты, включая возможности модератора.

Приложение имеет приятный и простой в использовании интерфейс для Reddit. Также имеется поддержка планшетов и виджетов. Кроме того, синхронизацию истории на разных устройствах можно включить с помощью сайта synccit.com, но ее нужно активировать в настройках.

Особенности rif is fun for Reddit: