rif is fun for Reddit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TalkLittle
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|12,63 Мб
rif is fun for Reddit - это неофициальный клиент для Reddit, который предоставляет пользователям все необходимые инструменты, включая возможности модератора.
Приложение имеет приятный и простой в использовании интерфейс для Reddit. Также имеется поддержка планшетов и виджетов. Кроме того, синхронизацию истории на разных устройствах можно включить с помощью сайта synccit.com, но ее нужно активировать в настройках.
Особенности rif is fun for Reddit:
- Возможность комфортного просмотра Reddit.com.
- Наличие всех самых необходимых опций.
- Модераторам доступны специальные возможности.
- Имеется поддержка планшетов и виджетов.
- Синхронизацию истории на разных устройствах можно включить с помощью сайта synccit.com.
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Отзывы о программе rif is fun for Reddit
Admin
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