rif is fun for Reddit для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:12,63 Мб
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rif is fun for Reddit - это неофициальный клиент для Reddit, который предоставляет пользователям все необходимые инструменты, включая возможности модератора.

Приложение имеет приятный и простой в использовании интерфейс для Reddit. Также имеется поддержка планшетов и виджетов. Кроме того, синхронизацию истории на разных устройствах можно включить с помощью сайта synccit.com, но ее нужно активировать в настройках.

Особенности rif is fun for Reddit:

  • Возможность комфортного просмотра Reddit.com.
  • Наличие всех самых необходимых опций.
  • Модераторам доступны специальные возможности.
  • Имеется поддержка планшетов и виджетов.
  • Синхронизацию истории на разных устройствах можно включить с помощью сайта synccit.com.
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Отзывы о программе rif is fun for Reddit

Admin

Отзывов о программе rif is fun for Reddit 5.6.11 пока нет, можете добавить...

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