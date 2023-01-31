M3U8 Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15,62 Мб
M3U8 Downloader скриншот № 1

M3U8 Downloader - программа, которая позволяет легко скачать потоковое видео, видео- и аудиофайлы в формате M3U8. Все, что вам нужно сделать, это добавить любой URL-адрес M3U8-файла и нажать кнопку "Загрузить".

Программа автоматически прочитает содержимое загруженного файла M3U8 и преобразует его в соответствующий видеоформат, например MP4, MKV, MOV, TS, WebM. Поскольку сами файлы M3U8 не содержат видео, конвертация зависит от наличия URL-адресов, считанных из файла.

Обратите внимание, что формат MKV рекомендуется для прямых трансляций, поскольку он более устойчив к повреждениям, чем другие форматы.

Расширения для браузера Stream Detector могут напрямую давать вам имена файлов M3U8, однако вы можете получить эти файлы и без расширения. Откройте инструменты разработчика Google Chrome и перейдите на вкладку "Сеть". Затем перейдите на страницу с медиафайлом и запустите его воспроизведение. Отфильтруйте список файлов до "m3u8". Имя файла обычно заканчивается на "master.m3u8" или "playlist.m3u8". Если у вас есть возможность скопировать URL, вы можете скачать поток с помощью M3U8 Downloader.

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Отзывы о программе M3U8 Downloader

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Отзывов о программе M3U8 Downloader 2.6 пока нет, можете добавить...

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