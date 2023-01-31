M3U8 Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|15,62 Мб
M3U8 Downloader - программа, которая позволяет легко скачать потоковое видео, видео- и аудиофайлы в формате M3U8. Все, что вам нужно сделать, это добавить любой URL-адрес M3U8-файла и нажать кнопку "Загрузить".
Программа автоматически прочитает содержимое загруженного файла M3U8 и преобразует его в соответствующий видеоформат, например MP4, MKV, MOV, TS, WebM. Поскольку сами файлы M3U8 не содержат видео, конвертация зависит от наличия URL-адресов, считанных из файла.
Обратите внимание, что формат MKV рекомендуется для прямых трансляций, поскольку он более устойчив к повреждениям, чем другие форматы.
Расширения для браузера Stream Detector могут напрямую давать вам имена файлов M3U8, однако вы можете получить эти файлы и без расширения. Откройте инструменты разработчика Google Chrome и перейдите на вкладку "Сеть". Затем перейдите на страницу с медиафайлом и запустите его воспроизведение. Отфильтруйте список файлов до "m3u8". Имя файла обычно заканчивается на "master.m3u8" или "playlist.m3u8". Если у вас есть возможность скопировать URL, вы можете скачать поток с помощью M3U8 Downloader.
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