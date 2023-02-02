Notification Toggle - область уведомлений нашего смартфона должна обеспечивать быстрый способ включения или отключения датчиков или опций, быстрый доступ к различным настройкам телефона или просто простые действия, которые можно выполнить легким нажатием. Именно в этом и обещает помочь приложение Notification Toggle. В пользовательском интерфейсе нет ничего причудливого, просто несколько окон, доступ к которым можно получить, переключаясь влево или вправо.

По определению, тумблер означает переключатель для включения-выключения определенного действия. Процесс добавления тумблера очень прост. Зайдите в окно тумблеров и отметьте галочкой те, которые вы хотите добавить. Элементы распределены по категориям и отсортированы по функциям. У вас есть переключатели для включения или отключения WiFi, Bluetooth или GPS, воспроизведения или приостановки музыки, открытия меню яркости, камеры, будильника или перезагрузки телефона. Интересно то, что существует несколько рядов уведомлений. Чтобы поместить тумблер в 1-й ряд, во 2-й ряд или в оба, нужно установить соответствующий флажок.

То, чего обычно не бывает в области уведомлений, - это приложения. В пакетах тумблеров уведомлений также есть возможность добавить приложение в меню уведомлений телефона. Есть возможность добавить приложение из списка или добавить ярлык. Просто позвольте Notification Toggle просканировать ваш телефон и предоставить списки с доступными приложениями и ярлыками.

Еще одна функция, о которой стоит упомянуть, - это подключение к Android Wear. Notification Toggle может размещать ярлыки на подключенных устройствах Android Wear. Также для этой опции приложение предоставляет множество тумблеров на выбор. Помните, что вам необходимо установить и открыть приложение Notification Toggle на подключенном устройстве.

Чтобы отключить второй ряд уведомлений, изменить количество тумблеров в строке, выбрать другой значок строки состояния или создать резервную копию конфигурации, перейдите в окно настроек.