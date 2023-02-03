Win10 All Settings для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.3.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:576 Кб
Win10 All Settings скриншот № 1
Win10 All Settings скриншот № 2
Win10 All Settings скриншот № 3
Win10 All Settings скриншот № 4

Win10 All Settings - это утилита, позволяющая использовать различные системные настройки. Основная цель приложения - помочь пользователям настроить Windows 10/11 с помощью альтернативных интерфейсов конфигурации, а также программа поможет выполнять некоторые тонкие настройки.

Программа предоставляет доступ к главной панели управления Windows (режим Бога) и распределяет по категориям встроенные настройки Windows 10/11.

Win10 All Settings в первую очередь поддерживает операционную систему Windows 10/11. В операционных системах Windows 7/8 она работает с некоторыми ограничениями.

Преимущества Win10 All Settings:

  • Позволяет использовать основные возможности персонализации операционной системы.
  • Обеспечивает легкий доступ к режиму Бога.
  • Позволяет установить цвет неактивной строки заголовка.
  • Обеспечивает легкий доступ к встроенным настройкам Windows 10/11.
  • Может запускаться вместе с операционной системой (автозапуск).
  • Поддерживает 64-битную операционную систему Windows 10/11 (частичная поддержка Windows 7/8).
  • Экспериментальная 32-битная версия
  • Не требует установки, бесплатна в использовании.
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

скачать CCleanerCCleaner 6.08.10255

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.4

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать Mem ReductMem Reduct 3.4

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 6.08.10255

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

скачать Win 10 TweakerWin 10 Tweaker 19.3

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...

скачать Reg OrganizerReg Organizer 9.10

Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и...

Отзывы о программе Win10 All Settings

Admin

Отзывов о программе Win10 All Settings 2.0.3.30 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв