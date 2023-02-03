Win10 All Settings - это утилита, позволяющая использовать различные системные настройки. Основная цель приложения - помочь пользователям настроить Windows 10/11 с помощью альтернативных интерфейсов конфигурации, а также программа поможет выполнять некоторые тонкие настройки.

Программа предоставляет доступ к главной панели управления Windows (режим Бога) и распределяет по категориям встроенные настройки Windows 10/11.

Win10 All Settings в первую очередь поддерживает операционную систему Windows 10/11. В операционных системах Windows 7/8 она работает с некоторыми ограничениями.

Преимущества Win10 All Settings: