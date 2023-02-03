Win10 All Settings для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.3.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|576 Кб
Win10 All Settings - это утилита, позволяющая использовать различные системные настройки. Основная цель приложения - помочь пользователям настроить Windows 10/11 с помощью альтернативных интерфейсов конфигурации, а также программа поможет выполнять некоторые тонкие настройки.
Программа предоставляет доступ к главной панели управления Windows (режим Бога) и распределяет по категориям встроенные настройки Windows 10/11.
Win10 All Settings в первую очередь поддерживает операционную систему Windows 10/11. В операционных системах Windows 7/8 она работает с некоторыми ограничениями.
Преимущества Win10 All Settings:
- Позволяет использовать основные возможности персонализации операционной системы.
- Обеспечивает легкий доступ к режиму Бога.
- Позволяет установить цвет неактивной строки заголовка.
- Обеспечивает легкий доступ к встроенным настройкам Windows 10/11.
- Может запускаться вместе с операционной системой (автозапуск).
- Поддерживает 64-битную операционную систему Windows 10/11 (частичная поддержка Windows 7/8).
- Экспериментальная 32-битная версия
- Не требует установки, бесплатна в использовании.
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Admin
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