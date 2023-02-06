Network Alarmer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,81 Мб
Network Alarmer - это легковесная утилита, созданная для проверки доступности различных сетевых устройств путем пингования их IP-адресов и уведомления пользователя посредством автоматических телефонных звонков или сообщений электронной почты, когда удаленный адрес недоступен по какой либо причине.
Можно добавить различные IP-адреса в список "PING Hostname List", и утилита будет проверять, находятся ли они в сети, информируя вас о результате с помощью уведомления с временной меткой в нижней части окна.
Кроме того, программа также способна проверять состояние кондиционеров через заданный пользователем IP, поддерживая несколько устройств одновременно. Вы даже можете установить максимальный уровень температуры, при достижении которого программа должна отправить вам телефонный звонок или сообщение по электронной почте.
Ключевые функции Network Alarmer:
- Ping нескольких IP-адресов или имен хостов.
- Возможность набора номеров с помощью факса/модемного устройства.
- Возможность воспроизведения аудио предупреждения.
- Проверка температуры кондиционера.
- Ручная или автоматическая проверка.
- Доступность через мобильное приложение.
- Обнаружение локальных устройств.
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