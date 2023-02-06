Mixcloud для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:34.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Радио - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:124,41 Мб
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Mixcloud - приложение предназначено для прослушивания музыки, подкастов и любимых радио-шоу. С помощью Mixcloud пользователи могут прослушивать радиопередачи, которых насчитывается более 15 миллионов по всему миру. Вы также можете слушать и отслеживать новые выпуски любимых радио-шоу и подкастов, и даже создавать свои собственные плейлисты. Приложение позволяет вам отслеживать и получать уведомления о последних подкастах и радио-шоу. Также вы можете делиться музыкой с друзьями с помощью приложения.

Mixcloud Player предлагает множество интересных функций, включая создание плейлистов, просмотр списка подкастов и поиск по темам. Вы также можете просматривать и изменять свои плейлисты и радио-шоу в любое время. В приложении также предоставляется возможность прослушивания музыки в фоновом режиме.

Особенности Mixcloud:

  • Прослушивание более 15 миллионов радиопередач со всего мира;
  • Возможность слушать и отслеживать новые выпуски любимых радио-шоу и подкастов;
  • Создание собственных плейлистов;
  • Уведомления о последних подкастах и радио-шоу;
  • Возможность делиться музыкой с друзьями;
  • Поддержка многих платформ, включая Android, iOS, Windows и Mac;
  • Прослушивание музыки в автономном режиме;
  • Просмотр и изменение плейлистов и подкастов на мобильном устройстве.
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