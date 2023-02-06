Mixcloud - приложение предназначено для прослушивания музыки, подкастов и любимых радио-шоу. С помощью Mixcloud пользователи могут прослушивать радиопередачи, которых насчитывается более 15 миллионов по всему миру. Вы также можете слушать и отслеживать новые выпуски любимых радио-шоу и подкастов, и даже создавать свои собственные плейлисты. Приложение позволяет вам отслеживать и получать уведомления о последних подкастах и радио-шоу. Также вы можете делиться музыкой с друзьями с помощью приложения.

Mixcloud Player предлагает множество интересных функций, включая создание плейлистов, просмотр списка подкастов и поиск по темам. Вы также можете просматривать и изменять свои плейлисты и радио-шоу в любое время. В приложении также предоставляется возможность прослушивания музыки в фоновом режиме.

Особенности Mixcloud: