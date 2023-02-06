Mixcloud для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|34.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mixcloud
|Категории:
|Радио - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|124,41 Мб
Mixcloud - приложение предназначено для прослушивания музыки, подкастов и любимых радио-шоу. С помощью Mixcloud пользователи могут прослушивать радиопередачи, которых насчитывается более 15 миллионов по всему миру. Вы также можете слушать и отслеживать новые выпуски любимых радио-шоу и подкастов, и даже создавать свои собственные плейлисты. Приложение позволяет вам отслеживать и получать уведомления о последних подкастах и радио-шоу. Также вы можете делиться музыкой с друзьями с помощью приложения.
Mixcloud Player предлагает множество интересных функций, включая создание плейлистов, просмотр списка подкастов и поиск по темам. Вы также можете просматривать и изменять свои плейлисты и радио-шоу в любое время. В приложении также предоставляется возможность прослушивания музыки в фоновом режиме.
Особенности Mixcloud:
- Прослушивание более 15 миллионов радиопередач со всего мира;
- Возможность слушать и отслеживать новые выпуски любимых радио-шоу и подкастов;
- Создание собственных плейлистов;
- Уведомления о последних подкастах и радио-шоу;
- Возможность делиться музыкой с друзьями;
- Поддержка многих платформ, включая Android, iOS, Windows и Mac;
- Прослушивание музыки в автономном режиме;
- Просмотр и изменение плейлистов и подкастов на мобильном устройстве.
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