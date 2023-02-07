Zalo - это приложение для обмена сообщениями, которое предоставляет широкие возможности, включая шифрование, поддержку смайликов и многое другое.

Это не очень сложное приложение, и оно отлично справится со своей задачей, но есть одна загвоздка. Вам придется общаться с людьми, у которых есть такое же приложение. Это несложно, когда вы ищете кого-то с помощью Whatsapp, но найти людей с помощью Zalo немного сложнее.

Приложение поставляется с рядом обычных функций, включая поддержку стикеров и смайликов, возможность отправлять аудиосообщения, возможность найти друзей, которые находятся поблизости, поддержку групповых сообщений и многое другое.

Особенности Zalo: