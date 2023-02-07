Zalo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|23.01.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zalo Group
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|73,14 Мб
Zalo - это приложение для обмена сообщениями, которое предоставляет широкие возможности, включая шифрование, поддержку смайликов и многое другое.
Это не очень сложное приложение, и оно отлично справится со своей задачей, но есть одна загвоздка. Вам придется общаться с людьми, у которых есть такое же приложение. Это несложно, когда вы ищете кого-то с помощью Whatsapp, но найти людей с помощью Zalo немного сложнее.
Приложение поставляется с рядом обычных функций, включая поддержку стикеров и смайликов, возможность отправлять аудиосообщения, возможность найти друзей, которые находятся поблизости, поддержку групповых сообщений и многое другое.
Особенности Zalo:
- Поддерживает текстовые сообщения, голос, стикеры, изображения, аудио- и видеовызовы, групповые чаты, отправка файлов, захват экрана.
- Простой интерфейс, который удобен для всех.
- Легкий доступ с различных платформ.
- Возможность делиться особыми моментами и разделять их с семьей и друзьями на Zalo Timeline.
- Конфиденциальность пользователей поддерживается и защищается сквозным шифрованием, исчезающими сообщениями, мгновенными отзывными сообщениями.
- Пользователи активно контролируют разрешение на запросы в друзья, получение сообщений и звонков.
- Дополнительные полезные утилиты.
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Отзывы о программе Zalo
Admin
Отзывов о программе Zalo 23.01.01 пока нет, можете добавить...