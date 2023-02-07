Zalo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:23.01.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:73,14 Мб
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Zalo - это приложение для обмена сообщениями, которое предоставляет широкие возможности, включая шифрование, поддержку смайликов и многое другое.

Это не очень сложное приложение, и оно отлично справится со своей задачей, но есть одна загвоздка. Вам придется общаться с людьми, у которых есть такое же приложение. Это несложно, когда вы ищете кого-то с помощью Whatsapp, но найти людей с помощью Zalo немного сложнее.

Приложение поставляется с рядом обычных функций, включая поддержку стикеров и смайликов, возможность отправлять аудиосообщения, возможность найти друзей, которые находятся поблизости, поддержку групповых сообщений и многое другое.

Особенности Zalo:

  • Поддерживает текстовые сообщения, голос, стикеры, изображения, аудио- и видеовызовы, групповые чаты, отправка файлов, захват экрана.
  • Простой интерфейс, который удобен для всех.
  • Легкий доступ с различных платформ.
  • Возможность делиться особыми моментами и разделять их с семьей и друзьями на Zalo Timeline.
  • Конфиденциальность пользователей поддерживается и защищается сквозным шифрованием, исчезающими сообщениями, мгновенными отзывными сообщениями.
  • Пользователи активно контролируют разрешение на запросы в друзья, получение сообщений и звонков.
  • Дополнительные полезные утилиты.
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Отзывы о программе Zalo

Admin

Отзывов о программе Zalo 23.01.01 пока нет, можете добавить...

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