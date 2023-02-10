myProcesses для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,31 Мб
myProcesses скриншот № 1
myProcesses скриншот № 2
myProcesses скриншот № 3
myProcesses скриншот № 4

myProcesses - это универсальное программное обеспечение для управления процессами, которое позволяет осуществлять мониторинг различных компьютерных процессов, а также выполнять действия, связанные с настройкой, реестром и управлением отдельными процессами.

Счетчик постоянно отображает текущее количество процессов, а меню обеспечивает быстрый доступ к отдельным процессам для выполнения дополнительных действий. Это меню также находится на иконке в системном трее. Кроме того история процессов содержит наиболее важные данные как текущих, так и остановленных процессов в наглядном табличном формате.

Список процессов отображает текущие запущенные процессы в соответствии с несколькими вариантами группировки и делает возможными прямые действия с процессами. Имеются функции, позволяющие постоянно отслеживать систему по использованию ЦП/памяти и отображает результаты в виде графика, отображающие использование ЦП выбранными процессами, отправляющие предупреждение при запуске и завершении выбранных процессов, а также автоматически предотвращает их запуск.

Преимущества myProcesses:

  • Интегрированный блок из нескольких компонентов, полезных для управления процессами.
  • Компоненты для отдельных функций обеспечивают большую совместимость, позволяя эффективно работать.
  • При работе в фоновом режиме программное обеспечение имеет очень низкую нагрузку на систему.
  • Сбор данных и важнейшие функции работают в фоновом режиме, без отображения отдельных окон.
  • Программа не требует установки, бесплатна в использовании и поддерживает операционные системы Windows 7/8/10.
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

скачать CCleanerCCleaner 6.08.10255

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.4

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать Mem ReductMem Reduct 3.4

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 6.08.10255

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...

скачать Win 10 TweakerWin 10 Tweaker 19.3

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...

скачать Windows Update BlockerWindows Update Blocker 1.7

Крошечная бесплатная и портативная утилита, которая предназначена для отключения...

Отзывы о программе myProcesses

Admin

Отзывов о программе myProcesses 1.2.0.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв