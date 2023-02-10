myProcesses - это универсальное программное обеспечение для управления процессами, которое позволяет осуществлять мониторинг различных компьютерных процессов, а также выполнять действия, связанные с настройкой, реестром и управлением отдельными процессами.

Счетчик постоянно отображает текущее количество процессов, а меню обеспечивает быстрый доступ к отдельным процессам для выполнения дополнительных действий. Это меню также находится на иконке в системном трее. Кроме того история процессов содержит наиболее важные данные как текущих, так и остановленных процессов в наглядном табличном формате.

Список процессов отображает текущие запущенные процессы в соответствии с несколькими вариантами группировки и делает возможными прямые действия с процессами. Имеются функции, позволяющие постоянно отслеживать систему по использованию ЦП/памяти и отображает результаты в виде графика, отображающие использование ЦП выбранными процессами, отправляющие предупреждение при запуске и завершении выбранных процессов, а также автоматически предотвращает их запуск.

Преимущества myProcesses: