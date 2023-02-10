myProcesses для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,31 Мб
myProcesses - это универсальное программное обеспечение для управления процессами, которое позволяет осуществлять мониторинг различных компьютерных процессов, а также выполнять действия, связанные с настройкой, реестром и управлением отдельными процессами.
Счетчик постоянно отображает текущее количество процессов, а меню обеспечивает быстрый доступ к отдельным процессам для выполнения дополнительных действий. Это меню также находится на иконке в системном трее. Кроме того история процессов содержит наиболее важные данные как текущих, так и остановленных процессов в наглядном табличном формате.
Список процессов отображает текущие запущенные процессы в соответствии с несколькими вариантами группировки и делает возможными прямые действия с процессами. Имеются функции, позволяющие постоянно отслеживать систему по использованию ЦП/памяти и отображает результаты в виде графика, отображающие использование ЦП выбранными процессами, отправляющие предупреждение при запуске и завершении выбранных процессов, а также автоматически предотвращает их запуск.
Преимущества myProcesses:
- Интегрированный блок из нескольких компонентов, полезных для управления процессами.
- Компоненты для отдельных функций обеспечивают большую совместимость, позволяя эффективно работать.
- При работе в фоновом режиме программное обеспечение имеет очень низкую нагрузку на систему.
- Сбор данных и важнейшие функции работают в фоновом режиме, без отображения отдельных окон.
- Программа не требует установки, бесплатна в использовании и поддерживает операционные системы Windows 7/8/10.
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