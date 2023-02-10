VNC Viewer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.1.48856 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RealVNC Limited
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,11 Мб
VNC Viewer - инструмент для доступа к удаленному рабочему столу. Вы можете удаленно просматривать рабочий стол своего компьютера и управлять его мышью и клавиатурой, как если бы вы сидели перед ним.
Кроме того, присутствует возможность напрямую подключиться к VNC Connect с помощью подписки Enterprise или VNC-совместимого программного обеспечения третьих сторон, введя IP-адрес удаленного компьютера. Для этого вам может потребоваться настроить брандмауэры и маршрутизаторы переадресации портов.
VNC Connect защищает паролем каждый удаленный компьютер «из коробки» (может потребоваться ввести то же имя пользователя и пароль, которые вы используете для входа на компьютер). Все сеансы затем шифруются от начала до конца.
Во время сеанса сенсорный экран вашего устройства служит трекпадом для точного управления удаленным рабочим столом. Проведите пальцем, чтобы переместить курсор удаленной мыши, и нажмите в любом месте, чтобы щелкнуть левой кнопкой мыши.
Ключевые особенности VNC Viewer:
- Простое подключение через наш облачный сервис к удаленному рабочему столу.
- Создавайте резервные копии и синхронизируйте ваши соединения между всеми вашими устройствами, выполнив вход в VNC Viewer на каждом из них.
- Полоса прокрутки над виртуальной клавиатурой содержит расширенные клавиши, такие как Command / Windows.
- Поддержка Bluetooth-клавиатур и мышей.
- Доступны бесплатные, платные и пробные подписки на VNC Connect.
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