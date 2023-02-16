MapChart - инструмент для создания индивидуальных карт мира на основе различных критериев, с возможностью определять конкретные места или регионы, намечать маршруты путешествий, выделять географические или исторические маркеры.

Приложение MapChart - это простой, легкий в использовании и забавный инструмент для создания пользовательских карт мира на основе различных показателей. Вы можете отметить конкретные места или выделить определенные области, спланировать маршруты для поездок или путешествий, подчеркнуть географические особенности или исторические достопримечательности, или просто для развлечения посмотреть, как была разделена Европа в границах 1815 года или во время Первой мировой войны.

В окне Create New Map пользовательского интерфейса можно выбрать различные карты, например, карты мира (простые или расширенные), карты Европы, Азии, Америки, Океании - подробные, Соединенных Штатов (страны и штаты), Тихоокеанского региона и пр. Кроме того, так называемые Военные игры, а также карты конкретных регионов, включая Europa NUTS2 и NUTS3, департаменты Франции, округа Германии, регионы и города Румынии, а также исторические районы Великобритании и Ирландии.

При создании новой карты приложение предоставляет набор инструментов для работы, дополнительные инструменты, цвета, инструменты стирания, редактор легенд и опции сохранения. В зависимости от выбранной карты вы можете продолжить работу и создать свой пользовательский график. Выберите регионы или страны, которые вы хотите включить, выделите цветом страны, которые вы хотите подчеркнуть, покажите или скройте определенные области.

Меню "Дополнительно" предоставляет множество опций для придания особой изюминки вашей карте. Измените цвет фона, включите границы, измените размер, положение, цвет или фон легенды, а также настройте отображение названия и положения страны.

Можно иметь несколько планов настройки для каждой карты, и это можно определить в окне редактирования легенды. Сделать это можно простым способом. Создайте простую карту на основе одного критерия, дайте ей имя и сохраните ее, добавьте к ней цвет, вернитесь к основной карте и создайте следующую. Каждый пользовательский макет может иметь разные цвета для распознавания темы.

Чтобы изменить тему карты по умолчанию, изменить тему приложения или настроить некоторые действия пользователя, перейдите в окно "О программе/Параметры" приложения.