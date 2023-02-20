Photos to Video - утилита, которая поможет вам объединить фотографии для создания видеофайла. Вам просто нужно загрузить фотографии в интерфейс программы в порядке появления и все. Также возможно добавление фоновой музыки.

Если вы ищете программу для преобразования изображений в видео с музыкой, то с помощью этой программы можно создавать простые слайд-шоу. Вы можете изменять длительность изображения (в миллисекундах), переупорядочивать файлы изображений с помощью перетаскивания. В меню вы можете выбрать видеокодер по умолчанию или OpenH264 для лучшего качества.

Vovsoft Photos to Video поддерживает форматы файлов изображений BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF для входного формата и форматы аудиофайлов WAV, MP3 для файлов фоновой музыки. Поддерживаются все популярные форматы выходного видео, такие как AVI, QuickTime Video (MOV), MP4, WEBM, MPEG, FLV, WMV, Matroska Video (MKV). Помимо вывода видео, вы также можете создавать анимированные GIF-файлы.