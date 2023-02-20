LastQuake для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,15 Мб
LastQuake скриншот № 2
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LastQuake скриншот № 4

LastQuake - мобильное приложение, которое оповещает людей и собирает свидетельства очевидцев в режиме реального времени во время землетрясения.

Разработанное сейсмологами, LastQuake является официальным приложением Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Приложение полагается на участие пользователей, чтобы быстро оценить последствия землетрясений и оповестить пострадавшее население в течение нескольких минут.

Приложение предлагает несколько функций для обеспечения безопасности и осведомленности о землетрясениях, включая информацию и данные об активности землетрясений в режиме реального времени, настраиваемые уведомления о разрушительных землетрясениях или землетрясениях, происходящих вблизи вашего местоположения, доступ к комментариям, фотографиям и видео от очевидцев, а также возможность делиться информацией через социальные сети. Кроме того, в приложении предусмотрена SMS-помощь для оповещения близких, если вы находитесь в зоне, подверженной землетрясению.

Пользовательский интерфейс включает в себя несколько разделов. Так называемое "Значительное" окно предоставляет полный список всех землетрясений в радиусе 500 км от местоположения пользователя. Окно "Рядом со мной" позволяет пользователю сузить список землетрясений до максимально близких. В приложении также есть окно "Все", которое предлагает широкий спектр данных о землетрясениях со всего мира.

Каждое землетрясение содержит подробную информацию о времени возникновения, расстоянии, площади, геолокационных координатах, глубине, местном времени, населении и специфических деталях района. Пользователи могут добавлять сообщения, чтобы предупредить других о своем местоположении, дате и времени, а также прикладывать фотографии и видео.

Кроме того, пользователи могут получить доступ к карте землетрясений, чтобы увидеть, где они расположены по всему миру. В целом, это приложение предлагает информативный и удобный опыт для отслеживания землетрясений и обеспечения безопасности.

Имейте в виду, что если вы хотите воспользоваться услугой SMS-помощи, вам необходимо войти в свой аккаунт и настроить данные получателей.

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