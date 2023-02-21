Extended GodMode для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:460 Кб
Extended GodMode скриншот № 1

Extended GodMode - утилита для простого и быстрого доступа к настройкам системного уровня. Программа основана на функции GodMode операционных систем Windows и дополняет их возможности несколькими способами.

Оригинальный GodMode содержит более 200 пунктов, в зависимости от конфигурации и версии операционной системы. Расширенный GodMode дополняет эти функции элементами Admin Tools и Control Panel. Он отображает все параметры настройки в едином интерфейсе и позволяет получить доступ к ним, сгруппированным несколькими способами в соответствии с различными критериями.

Extended GodMode также включает мощную поисковую систему. Отдельные поисковые запросы могут быть сохранены для создания групп настроек.

Возможности Extended GodMode:

  • Быстрый поиск по названию элемента.
  • Отдельные поисковые запросы могут быть сохранены для создания групп настроек.
  • Управление избранным.
  • Отображение недавно использованных элементов.
  • Отображение наиболее используемых элементов.
  • Интеграция элементов панели управления и инструментов администратора (может быть отключена).
  • Быстрый доступ к каждому элементу настроек из меню значка системного трея программы.
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