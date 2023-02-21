Extended GodMode для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|460 Кб
Extended GodMode - утилита для простого и быстрого доступа к настройкам системного уровня. Программа основана на функции GodMode операционных систем Windows и дополняет их возможности несколькими способами.
Оригинальный GodMode содержит более 200 пунктов, в зависимости от конфигурации и версии операционной системы. Расширенный GodMode дополняет эти функции элементами Admin Tools и Control Panel. Он отображает все параметры настройки в едином интерфейсе и позволяет получить доступ к ним, сгруппированным несколькими способами в соответствии с различными критериями.
Extended GodMode также включает мощную поисковую систему. Отдельные поисковые запросы могут быть сохранены для создания групп настроек.
Возможности Extended GodMode:
- Быстрый поиск по названию элемента.
- Отдельные поисковые запросы могут быть сохранены для создания групп настроек.
- Управление избранным.
- Отображение недавно использованных элементов.
- Отображение наиболее используемых элементов.
- Интеграция элементов панели управления и инструментов администратора (может быть отключена).
- Быстрый доступ к каждому элементу настроек из меню значка системного трея программы.
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Admin
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