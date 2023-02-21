Extended GodMode - утилита для простого и быстрого доступа к настройкам системного уровня. Программа основана на функции GodMode операционных систем Windows и дополняет их возможности несколькими способами.

Оригинальный GodMode содержит более 200 пунктов, в зависимости от конфигурации и версии операционной системы. Расширенный GodMode дополняет эти функции элементами Admin Tools и Control Panel. Он отображает все параметры настройки в едином интерфейсе и позволяет получить доступ к ним, сгруппированным несколькими способами в соответствии с различными критериями.

Extended GodMode также включает мощную поисковую систему. Отдельные поисковые запросы могут быть сохранены для создания групп настроек.

Возможности Extended GodMode: