Picture Downloader - это программа для поиска и загрузки файлов изображений из Интернета. Если вам нужно массово загрузить фотографии с одной или нескольких веб-страниц, с помощью этого приложения вы можете пакетно загрузить фотографии в любую папку на вашем компьютере.

Программа имеет простой интерфейс, состоящий из двух отдельных вкладок. Одна вкладка предназначена для поиска миллионов файлов изображений с помощью поисковой системы (Google, Yahoo, Bing, Yandex), а другая - для выполнения поиска на определенном сайте. Первый способ загрузки позволяет выбрать поисковую систему и выполнить поиск в Интернете, используя ключевое слово в качестве основного фильтра, в то время как второй требует ввести начальный URL и искать графику на конкретной веб-странице рекурсивно или нет. "Рекурсивное сканирование URL" копает глубже и просматривает все найденные URL.

Вы можете настроить место загрузки, установить таймауты соединения и ответа, а также использовать любую строку агента браузера. Независимо от выбранного метода, настройки загрузки одинаковы. Более того, задавая фильтры, вы гарантируете, что приложение не будет разбирать целые веб-страницы, когда это не нужно, и, следовательно, уменьшите продолжительность поиска. Vovsoft Picture Downloader может искать определенные расширения изображений и игнорировать заданные пользователем расширения URL или строки. Поддерживаются JPG, PNG, TIFF, BMP, SVG, WEBP и другие типы файлов.