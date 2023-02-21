Picture Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,78 Мб
Picture Downloader - это программа для поиска и загрузки файлов изображений из Интернета. Если вам нужно массово загрузить фотографии с одной или нескольких веб-страниц, с помощью этого приложения вы можете пакетно загрузить фотографии в любую папку на вашем компьютере.
Программа имеет простой интерфейс, состоящий из двух отдельных вкладок. Одна вкладка предназначена для поиска миллионов файлов изображений с помощью поисковой системы (Google, Yahoo, Bing, Yandex), а другая - для выполнения поиска на определенном сайте. Первый способ загрузки позволяет выбрать поисковую систему и выполнить поиск в Интернете, используя ключевое слово в качестве основного фильтра, в то время как второй требует ввести начальный URL и искать графику на конкретной веб-странице рекурсивно или нет. "Рекурсивное сканирование URL" копает глубже и просматривает все найденные URL.
Вы можете настроить место загрузки, установить таймауты соединения и ответа, а также использовать любую строку агента браузера. Независимо от выбранного метода, настройки загрузки одинаковы. Более того, задавая фильтры, вы гарантируете, что приложение не будет разбирать целые веб-страницы, когда это не нужно, и, следовательно, уменьшите продолжительность поиска. Vovsoft Picture Downloader может искать определенные расширения изображений и игнорировать заданные пользователем расширения URL или строки. Поддерживаются JPG, PNG, TIFF, BMP, SVG, WEBP и другие типы файлов.
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