NetGraph для Windows

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.0.69 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):3 / 23 | Статистика
Размер:461 Кб
NetGraph скриншот № 1
NetGraph скриншот № 2

NetGraph - это бесплатный в использовании монитор пропускной способности сети. Он показывает информацию о состоянии сетевого трафика в режиме реального времени в формате визуального отображения, выбранном пользователем. NetGraph может контролировать потоки данных проводных, Wi-Fi и мобильных широкополосных соединений.

Уникальные функции программы включают несколько типов режимов отображения и активный значок в трее. Выбирая и настраивая их соответствующим образом, пользователь всегда может получить доступ к сетевой информации, не мешая отображению других программ.

Можно выбрать частоту выборки, а также установить предельное значение отображаемого графика или индикатора прогресса. Уникальной функцией является возможность установки уровня усреднения входных данных, что значительно повышает удобство работы с программой и позволяет эффективно отображать информацию.

Особенности NetGraph:

  • Несколько режимов отображения: график, индикатор прогресса и числовые значения, а также их комбинация.
  • При использовании более чем одной сетевой карты можно выбрать источник данных.
  • Активный значок в трее показывает информацию о наиболее важных данных.
  • Поддерживает проводные, Wi-Fi и мобильные широкополосные соединения.
  • Можно выбрать формат отображения и прозрачность.
  • Click-through: делает область, охватываемую окном NetGraph, видимой и кликабельной с помощью мыши.
  • Показывает основную информацию о сети и предлагает простой метод пинга нескольких IP-адресов
  • Не требует установки, бесплатен в использовании.
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