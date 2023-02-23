NetGraph - это бесплатный в использовании монитор пропускной способности сети. Он показывает информацию о состоянии сетевого трафика в режиме реального времени в формате визуального отображения, выбранном пользователем. NetGraph может контролировать потоки данных проводных, Wi-Fi и мобильных широкополосных соединений.

Уникальные функции программы включают несколько типов режимов отображения и активный значок в трее. Выбирая и настраивая их соответствующим образом, пользователь всегда может получить доступ к сетевой информации, не мешая отображению других программ.

Можно выбрать частоту выборки, а также установить предельное значение отображаемого графика или индикатора прогресса. Уникальной функцией является возможность установки уровня усреднения входных данных, что значительно повышает удобство работы с программой и позволяет эффективно отображать информацию.

Особенности NetGraph: