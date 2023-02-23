NetGraph для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.0.69 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 23 | Статистика
|Размер:
|461 Кб
NetGraph - это бесплатный в использовании монитор пропускной способности сети. Он показывает информацию о состоянии сетевого трафика в режиме реального времени в формате визуального отображения, выбранном пользователем. NetGraph может контролировать потоки данных проводных, Wi-Fi и мобильных широкополосных соединений.
Уникальные функции программы включают несколько типов режимов отображения и активный значок в трее. Выбирая и настраивая их соответствующим образом, пользователь всегда может получить доступ к сетевой информации, не мешая отображению других программ.
Можно выбрать частоту выборки, а также установить предельное значение отображаемого графика или индикатора прогресса. Уникальной функцией является возможность установки уровня усреднения входных данных, что значительно повышает удобство работы с программой и позволяет эффективно отображать информацию.
Особенности NetGraph:
- Несколько режимов отображения: график, индикатор прогресса и числовые значения, а также их комбинация.
- При использовании более чем одной сетевой карты можно выбрать источник данных.
- Активный значок в трее показывает информацию о наиболее важных данных.
- Поддерживает проводные, Wi-Fi и мобильные широкополосные соединения.
- Можно выбрать формат отображения и прозрачность.
- Click-through: делает область, охватываемую окном NetGraph, видимой и кликабельной с помощью мыши.
- Показывает основную информацию о сети и предлагает простой метод пинга нескольких IP-адресов
- Не требует установки, бесплатен в использовании.
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