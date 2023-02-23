Mapy.cz - это полезный инструмент для всех, кто хочет исследовать мир, не теряясь и не скучая. Независимо от того, едете ли вы на машине, едете на велосипеде, идете в поход или просто гуляете, приложение поможет вам добраться до места назначения. Список сохраненных маршрутов можно найти в окне "Мои карты".

В пользовательском интерфейсе основное окно представляет собой карту окрестностей с кнопкой поиска в правом нижнем углу для поиска POI (точек интереса), кнопкой переключения слоев для отображения карты с наружным наложением, например, кнопкой определения местоположения и кнопкой меню. Нажмите кнопку Поиск и введите название места, в которое вы хотите попасть. В приложении также имеется раздел Trips Neaby, в котором вы можете получить доступ и обнаружить треки и тропы, ранее сохраненные другими пользователями.

Важной особенностью, о которой необходимо упомянуть, является то, что приложение Mapy может работать и в автономном режиме, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваше устройство не подключено к Интернету или к точке доступа.

С Mapy вы можете исследовать природу, имея резервную копию. Автономные карты детализированы и показывают все пешеходные и велосипедные тропы, а также все горные вершины, лесные домики и горные хижины. Вы даже можете сохранять свои любимые места и маршруты в файлы и легко делиться ими с другими.

Помимо навигационных возможностей, приложение предлагает ряд других функций для улучшения вашего опыта путешествий. Вы можете использовать его для поиска мест по всему миру, планировать маршруты на автомобиле, велосипеде или пешком и даже отслеживать свои перемещения с помощью встроенного трекера.