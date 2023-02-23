Mapy.cz для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.30.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Seznam.cz, a.s.
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|117,71 Мб
Mapy.cz - это полезный инструмент для всех, кто хочет исследовать мир, не теряясь и не скучая. Независимо от того, едете ли вы на машине, едете на велосипеде, идете в поход или просто гуляете, приложение поможет вам добраться до места назначения. Список сохраненных маршрутов можно найти в окне "Мои карты".
В пользовательском интерфейсе основное окно представляет собой карту окрестностей с кнопкой поиска в правом нижнем углу для поиска POI (точек интереса), кнопкой переключения слоев для отображения карты с наружным наложением, например, кнопкой определения местоположения и кнопкой меню. Нажмите кнопку Поиск и введите название места, в которое вы хотите попасть. В приложении также имеется раздел Trips Neaby, в котором вы можете получить доступ и обнаружить треки и тропы, ранее сохраненные другими пользователями.
Важной особенностью, о которой необходимо упомянуть, является то, что приложение Mapy может работать и в автономном режиме, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваше устройство не подключено к Интернету или к точке доступа.
С Mapy вы можете исследовать природу, имея резервную копию. Автономные карты детализированы и показывают все пешеходные и велосипедные тропы, а также все горные вершины, лесные домики и горные хижины. Вы даже можете сохранять свои любимые места и маршруты в файлы и легко делиться ими с другими.
Помимо навигационных возможностей, приложение предлагает ряд других функций для улучшения вашего опыта путешествий. Вы можете использовать его для поиска мест по всему миру, планировать маршруты на автомобиле, велосипеде или пешком и даже отслеживать свои перемещения с помощью встроенного трекера.
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...
Карта Днепр оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет полезно всем путешественникам, планирующим посетить город Днепропетровск...
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...
Google Earth – откройте для себя весь мир используя спутниковые снимки и изображения с камер...
Анти Контролеры - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое показывает на карте, где в текущий момент стоят контролеры...
MapFactor – бесплатный навигатор построит маршруты с учетом данных от OpenStreetMap. В нем...
Отзывы о программе Mapy.cz
Admin
Отзывов о программе Mapy.cz 9.30.0 пока нет, можете добавить...