Mapy.cz для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.30.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:117,71 Мб
Mapy.cz скриншот № 1
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Mapy.cz - это полезный инструмент для всех, кто хочет исследовать мир, не теряясь и не скучая. Независимо от того, едете ли вы на машине, едете на велосипеде, идете в поход или просто гуляете, приложение поможет вам добраться до места назначения. Список сохраненных маршрутов можно найти в окне "Мои карты".

В пользовательском интерфейсе основное окно представляет собой карту окрестностей с кнопкой поиска в правом нижнем углу для поиска POI (точек интереса), кнопкой переключения слоев для отображения карты с наружным наложением, например, кнопкой определения местоположения и кнопкой меню. Нажмите кнопку Поиск и введите название места, в которое вы хотите попасть. В приложении также имеется раздел Trips Neaby, в котором вы можете получить доступ и обнаружить треки и тропы, ранее сохраненные другими пользователями.

Важной особенностью, о которой необходимо упомянуть, является то, что приложение Mapy может работать и в автономном режиме, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваше устройство не подключено к Интернету или к точке доступа.

С Mapy вы можете исследовать природу, имея резервную копию. Автономные карты детализированы и показывают все пешеходные и велосипедные тропы, а также все горные вершины, лесные домики и горные хижины. Вы даже можете сохранять свои любимые места и маршруты в файлы и легко делиться ими с другими.

Помимо навигационных возможностей, приложение предлагает ряд других функций для улучшения вашего опыта путешествий. Вы можете использовать его для поиска мест по всему миру, планировать маршруты на автомобиле, велосипеде или пешком и даже отслеживать свои перемещения с помощью встроенного трекера.

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