Cisdem PDFMaster - программа, которая призвана стать универсальным помощником для всех ваших потребностей при работе с PDF-файлами. Она предоставляет функции для редактирования документов всеми способами, а также функции распознавания, преобразования, сжатия и шифрования.

Если вы хотите выделить какой-то фрагмент, добавить комментарий или подпись, или, возможно, набросать что-то на документе, программа позволяет сделать все это в одном интерфейсе. В итоге вы сможете выполнить большинство задач по редактированию без особых усилий.

В программе также есть несколько функций, призванных облегчить работу с документами в целом. В частности, вы можете конвертировать документ в другой формат, сжать его для уменьшения размера - например, опция "Hight" обеспечивает наилучшую экономию размера, но наименьшее качество - и даже добавить в окончательную версию подпись, флажки и текстовые поля.

Если речь идет о документе, который вы не хотите, чтобы кто-то видел, неплохо защитить его паролем. Это можно сделать через меню "Защита", которое также позволяет изменять разрешения: например, с помощью пароля можно запретить печать и дальнейшие изменения.

Cisdem PDFMaster в целом является достойным менеджером PDF. Он позволяет пользователям редактировать, конвертировать, сжимать и защищать документы несколькими способами, и его довольно легко освоить и использовать любому пользователю.