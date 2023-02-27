Cisdem PDFMaster для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cisdem
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|402,58 Мб
Cisdem PDFMaster - программа, которая призвана стать универсальным помощником для всех ваших потребностей при работе с PDF-файлами. Она предоставляет функции для редактирования документов всеми способами, а также функции распознавания, преобразования, сжатия и шифрования.
Если вы хотите выделить какой-то фрагмент, добавить комментарий или подпись, или, возможно, набросать что-то на документе, программа позволяет сделать все это в одном интерфейсе. В итоге вы сможете выполнить большинство задач по редактированию без особых усилий.
В программе также есть несколько функций, призванных облегчить работу с документами в целом. В частности, вы можете конвертировать документ в другой формат, сжать его для уменьшения размера - например, опция "Hight" обеспечивает наилучшую экономию размера, но наименьшее качество - и даже добавить в окончательную версию подпись, флажки и текстовые поля.
Если речь идет о документе, который вы не хотите, чтобы кто-то видел, неплохо защитить его паролем. Это можно сделать через меню "Защита", которое также позволяет изменять разрешения: например, с помощью пароля можно запретить печать и дальнейшие изменения.
Cisdem PDFMaster в целом является достойным менеджером PDF. Он позволяет пользователям редактировать, конвертировать, сжимать и защищать документы несколькими способами, и его довольно легко освоить и использовать любому пользователю.
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