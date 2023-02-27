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Cisdem PDFMaster для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:402,58 Мб
Cisdem PDFMaster скриншот № 1
Cisdem PDFMaster скриншот № 2
Cisdem PDFMaster скриншот № 3

Cisdem PDFMaster - программа, которая призвана стать универсальным помощником для всех ваших потребностей при работе с PDF-файлами. Она предоставляет функции для редактирования документов всеми способами, а также функции распознавания, преобразования, сжатия и шифрования.

Если вы хотите выделить какой-то фрагмент, добавить комментарий или подпись, или, возможно, набросать что-то на документе, программа позволяет сделать все это в одном интерфейсе. В итоге вы сможете выполнить большинство задач по редактированию без особых усилий.

В программе также есть несколько функций, призванных облегчить работу с документами в целом. В частности, вы можете конвертировать документ в другой формат, сжать его для уменьшения размера - например, опция "Hight" обеспечивает наилучшую экономию размера, но наименьшее качество - и даже добавить в окончательную версию подпись, флажки и текстовые поля.

Если речь идет о документе, который вы не хотите, чтобы кто-то видел, неплохо защитить его паролем. Это можно сделать через меню "Защита", которое также позволяет изменять разрешения: например, с помощью пароля можно запретить печать и дальнейшие изменения.

Cisdem PDFMaster в целом является достойным менеджером PDF. Он позволяет пользователям редактировать, конвертировать, сжимать и защищать документы несколькими способами, и его довольно легко освоить и использовать любому пользователю.

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