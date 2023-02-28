Rewind: Music Time Travel - исследуйте самые громкие хиты, лучших исполнителей и звезд определенного периода с помощью контекстного музыкального поиска и получите доступ к бесконечной ленте треков и видео из прошлого.

У каждого из нас есть любимые песни из прошлого, которые мы любим слушать время от времени. Конечно, есть Youtube, есть Spotify и всевозможные музыкальные плееры и радиостанции, которые предлагают хороший выбор старых композиций. Rewind обещает дать еще больше.

Приложение подключено к TIDAL, сервису потокового аудио по подписке, и его контент организован по годам. В настоящее время в приложении представлены композиции 1959 и 2010 годов. Процесс выбора прост: прокручивайте страницу вверх или вниз, пока не дойдете до нужного вам года.

Каждая страница включает в себя список ста лучших треков Billboard Chart того года, раздел с альбомами, занявшими первое место в Billboard Chart того года, подборку лучших исполнителей года, а также лучшие музыкальные видео и новые релизы. Кроме того, в разделе представлены лучшие статьи о музыке, написанные в том году, и номинанты на премию "Грэмми".

Есть рекомендации для различных музыкальных категорий, хиты, которые попали в коммерческие музыкальные чарты и сотни раз звучали на радио и телевидении. И если вы увлекаетесь музыкальной индустрией, то новостная зона - это именно то, что вы ищете.

Можно просмотреть список лучших исполнителей. Нажмите на имя исполнителя, чтобы открыть полную дискографию с альбомами, треками и рекомендациями. В Rewind есть страница Weekly Discovery, на которой перечислены юбилеи альбомов и исполнители прошлого, несколько подробностей об альбоме и дата его выхода. Еще одна интересная страница Rewind - Music Quest. Это скорее музыкальная игра, где вам предлагается угадать исполнителя или альбом по описанию и некоторым подсказкам.