Программы для Android » Аудио, Звук » другое » Rewind: Music Time Travel 1.3.0

Rewind: Music Time Travel для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,68 Мб
Rewind: Music Time Travel скриншот № 1
Rewind: Music Time Travel скриншот № 2
Rewind: Music Time Travel скриншот № 3
Rewind: Music Time Travel скриншот № 4

Rewind: Music Time Travel - исследуйте самые громкие хиты, лучших исполнителей и звезд определенного периода с помощью контекстного музыкального поиска и получите доступ к бесконечной ленте треков и видео из прошлого.

У каждого из нас есть любимые песни из прошлого, которые мы любим слушать время от времени. Конечно, есть Youtube, есть Spotify и всевозможные музыкальные плееры и радиостанции, которые предлагают хороший выбор старых композиций. Rewind обещает дать еще больше.

Приложение подключено к TIDAL, сервису потокового аудио по подписке, и его контент организован по годам. В настоящее время в приложении представлены композиции 1959 и 2010 годов. Процесс выбора прост: прокручивайте страницу вверх или вниз, пока не дойдете до нужного вам года.

Каждая страница включает в себя список ста лучших треков Billboard Chart того года, раздел с альбомами, занявшими первое место в Billboard Chart того года, подборку лучших исполнителей года, а также лучшие музыкальные видео и новые релизы. Кроме того, в разделе представлены лучшие статьи о музыке, написанные в том году, и номинанты на премию "Грэмми".

Есть рекомендации для различных музыкальных категорий, хиты, которые попали в коммерческие музыкальные чарты и сотни раз звучали на радио и телевидении. И если вы увлекаетесь музыкальной индустрией, то новостная зона - это именно то, что вы ищете.

Можно просмотреть список лучших исполнителей. Нажмите на имя исполнителя, чтобы открыть полную дискографию с альбомами, треками и рекомендациями. В Rewind есть страница Weekly Discovery, на которой перечислены юбилеи альбомов и исполнители прошлого, несколько подробностей об альбоме и дата его выхода. Еще одна интересная страница Rewind - Music Quest. Это скорее музыкальная игра, где вам предлагается угадать исполнителя или альбом по описанию и некоторым подсказкам.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать ShazamShazam 13.13.0-230116

Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок...

скачать Call RecorderCall Recorder 12.8

Приложение для автоматической записи и сохранения любых телефонных звонков....

скачать n-Track Studion-Track Studio 9.8.35

Мобильная студия звукозаписи, которая позволяет записывать любое количество аудио, MIDI и...

скачать MixcloudMixcloud 34.6.8

Мобильное Android-приложение, с помощью которого можно слушать музыкальные радиопередачи и...

скачать Загрузчик МП3 МузыкиЗагрузчик МП3 Музыки 3.0.6

Бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое...

скачать Music Volume EQMusic Volume EQ 4.84

Бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, представляющее собой...

Отзывы о программе Rewind: Music Time Travel

Admin

Отзывов о программе Rewind: Music Time Travel 1.3.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв