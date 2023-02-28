Rewind: Music Time Travel для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Z.H.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,68 Мб
Rewind: Music Time Travel - исследуйте самые громкие хиты, лучших исполнителей и звезд определенного периода с помощью контекстного музыкального поиска и получите доступ к бесконечной ленте треков и видео из прошлого.
У каждого из нас есть любимые песни из прошлого, которые мы любим слушать время от времени. Конечно, есть Youtube, есть Spotify и всевозможные музыкальные плееры и радиостанции, которые предлагают хороший выбор старых композиций. Rewind обещает дать еще больше.
Приложение подключено к TIDAL, сервису потокового аудио по подписке, и его контент организован по годам. В настоящее время в приложении представлены композиции 1959 и 2010 годов. Процесс выбора прост: прокручивайте страницу вверх или вниз, пока не дойдете до нужного вам года.
Каждая страница включает в себя список ста лучших треков Billboard Chart того года, раздел с альбомами, занявшими первое место в Billboard Chart того года, подборку лучших исполнителей года, а также лучшие музыкальные видео и новые релизы. Кроме того, в разделе представлены лучшие статьи о музыке, написанные в том году, и номинанты на премию "Грэмми".
Есть рекомендации для различных музыкальных категорий, хиты, которые попали в коммерческие музыкальные чарты и сотни раз звучали на радио и телевидении. И если вы увлекаетесь музыкальной индустрией, то новостная зона - это именно то, что вы ищете.
Можно просмотреть список лучших исполнителей. Нажмите на имя исполнителя, чтобы открыть полную дискографию с альбомами, треками и рекомендациями. В Rewind есть страница Weekly Discovery, на которой перечислены юбилеи альбомов и исполнители прошлого, несколько подробностей об альбоме и дата его выхода. Еще одна интересная страница Rewind - Music Quest. Это скорее музыкальная игра, где вам предлагается угадать исполнителя или альбом по описанию и некоторым подсказкам.
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