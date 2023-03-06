BingGPT для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|dice2o
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|94,12 Мб
BingGPT - десктопное приложение для поисковой системы Bing, обеспечивающее более удобный способ использования модели ИИ без необходимости открытия браузера Edge. Недавно компания Microsoft объявила о своих грандиозных планах по запуску поисковой системы Bing с поддержкой ИИ, которая призвана улучшить получение результатов. Проект подразумевает объединение Bing и Edge для обеспечения лучших результатов поиска и другого способа создания контента. Предположительно, поисковая система следующего поколения будет более мощной, чем ChatGPT, и будет предназначена специально для поиска.
Поскольку нет необходимости запускать Edge, то это также может привести к небольшому повышению производительности, тем более что браузер известен тем, что потребляет много ресурсов. Пока что разработчики не включили в приложение дополнительные такие функции, как например, автономный доступ к результатам поиска или, возможно, быстрый способ найти заголовок запроса.
BingGPT может пригодиться, если вы регулярно используете модель ИИ, но устали от необходимости постоянно открывать браузер для выполнения работы. Этот инструмент - отличное дополнение для тех, кто хотел бы попробовать новые возможности Bing, но при этом не является большим поклонником Edge.
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