BingGPT - десктопное приложение для поисковой системы Bing, обеспечивающее более удобный способ использования модели ИИ без необходимости открытия браузера Edge. Недавно компания Microsoft объявила о своих грандиозных планах по запуску поисковой системы Bing с поддержкой ИИ, которая призвана улучшить получение результатов. Проект подразумевает объединение Bing и Edge для обеспечения лучших результатов поиска и другого способа создания контента. Предположительно, поисковая система следующего поколения будет более мощной, чем ChatGPT, и будет предназначена специально для поиска.

Поскольку нет необходимости запускать Edge, то это также может привести к небольшому повышению производительности, тем более что браузер известен тем, что потребляет много ресурсов. Пока что разработчики не включили в приложение дополнительные такие функции, как например, автономный доступ к результатам поиска или, возможно, быстрый способ найти заголовок запроса.

BingGPT может пригодиться, если вы регулярно используете модель ИИ, но устали от необходимости постоянно открывать браузер для выполнения работы. Этот инструмент - отличное дополнение для тех, кто хотел бы попробовать новые возможности Bing, но при этом не является большим поклонником Edge.