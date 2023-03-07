ScreenshotX для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,74 Мб
ScreenshotX скриншот № 1
ScreenshotX скриншот № 2

ScreenshotX - простое и удобное приложение, предназначенное для захвата любой области рабочего стола или отдельных открытых окон.

Работать с ScreenshotX - проще простого. Приложение имеет минималистичный графический интерфейс, который включает в себя два доступных варианта захвата экрана. Если быть более точным, он может делать скриншоты любой области рабочего стола или отдельных открытых окон. К сожалению, нет опций захвата всего экрана, изменения размера скриншота, размытия элементов или создания отложенных скриншотов, которые обычно являются очень востребованными функциями.

После создания снимка открывается редактор ScreenshotX, и вы можете использовать доступные инструменты для создания примечаний и рисования стрелок, чтобы выделить определенные области скриншота для привлечения внимания зрителя или изменить фон изображения. Существует множество цветов и рисунков фона, как статичных (фиксированные фоновые изображения), так и динамичных (генерируются из цветов скриншота).

Также стоит отметить, что существует как стандартная версия приложения, так и портативная. Последняя позволяет запускать ScreenshotX прямо со съемного диска и использовать его буквально на ходу, где бы вы ни находились.

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