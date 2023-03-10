SVG Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,52 Мб
SVG Converter - пакетный конвертер SVG, позволяющий преобразовывать масштабируемые векторные изображения в PNG, WEBP, JPEG, BMP, HTML или PDF. Конвертация сохраняет прозрачность (когда это возможно) и позволяет масштабировать без потерь до любого заданного размера. Вы можете ввести любую ширину и высоту в пикселях. Программа также позволяет создавать черно-белые изображения с помощью опции "Конвертировать в градации серого".
SVG - это расширение векторных графических файлов, содержащих масштабируемые изображения. Этот формат изображений основан на XML. Он поддерживает анимацию, может содержать векторную графику, растровую графику и текст. Содержит данные с использованием алгоритма сжатия данных без потерь. Файлы SVG можно редактировать с помощью программ для рисования, а также текстовых редакторов.
Утилита очень проста в использовании. Существует множество онлайн-сайтов, которые могут конвертировать SVG-изображения. Однако они имеют ограничения по загрузке. Vovsoft SVG Converter может конвертировать столько изображений, сколько вы хотите, благодаря удобному интерфейсу. Вы можете легко создавать PNG, WEBP, JPG, BMP, HTML или PDF файлы, выбирая входные SVG файлы в большом количестве. Все остальное приложение сделает за вас. Преобразование выполняется полностью в автономном режиме.
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