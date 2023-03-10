Syslog Server для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,23 Мб
Syslog Server - программа, которая помогает просматривать и архивировать сообщения syslog в режиме реального времени. После запуска приложение готово начать мониторинг сообщений, поступающих на ваш компьютер. Эти сообщения играют важную роль в арсенале инструментов сетевого администратора; они предупреждают администратора об ошибках и предупреждениях прямо в момент их возникновения, позволяя быстро реагировать на проблемы и, надеюсь, устранять их до того, как они станут серьезными проблемами.
Сетевые устройства отправляют сообщения syslog о любом количестве событий. Это могут быть информационные сообщения, например, события входа пользователя в систему, или критические сообщения, например, о сбое.
Сообщения Syslog также важно иметь для аудита безопасности. Для каждого устройства, которое вы хотите заставить отправлять журналы событий на ваш сервер syslog, необходимо убедиться, что его удаленная служба syslog включена и что она направлена на IP-адрес вашего компьютера. По умолчанию Syslog использует UDP-порт 514; каждое отправляющее устройство и принимающий коллектор syslog должны иметь доступ к этому порту.
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