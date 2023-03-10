Syslog Server для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,23 Мб
Syslog Server скриншот № 1

Syslog Server - программа, которая помогает просматривать и архивировать сообщения syslog в режиме реального времени. После запуска приложение готово начать мониторинг сообщений, поступающих на ваш компьютер. Эти сообщения играют важную роль в арсенале инструментов сетевого администратора; они предупреждают администратора об ошибках и предупреждениях прямо в момент их возникновения, позволяя быстро реагировать на проблемы и, надеюсь, устранять их до того, как они станут серьезными проблемами.

Сетевые устройства отправляют сообщения syslog о любом количестве событий. Это могут быть информационные сообщения, например, события входа пользователя в систему, или критические сообщения, например, о сбое.

Сообщения Syslog также важно иметь для аудита безопасности. Для каждого устройства, которое вы хотите заставить отправлять журналы событий на ваш сервер syslog, необходимо убедиться, что его удаленная служба syslog включена и что она направлена на IP-адрес вашего компьютера. По умолчанию Syslog использует UDP-порт 514; каждое отправляющее устройство и принимающий коллектор syslog должны иметь доступ к этому порту.

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