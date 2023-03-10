My Diary - простой инструмент для удобного добавления событий в дневник, просмотра записей в хронологическом порядке, получения информации с помощью статистики и графиков настроения, обеспечения конфиденциальности и настройки параметров, включая темы и ежедневные напоминания.

Приложение было разработано как универсальный инструмент, позволяющий пользователям отслеживать свои ежедневные действия и размышлять о своих эмоциях и переживаниях. В главном окне приложения внизу есть кнопка Плюс, которая позволяет пользователю легко добавлять новые события в журнал дневника.

В разделе Дневник приложения отображаются все события пользователя в хронологическом порядке, что облегчает просмотр прошлых записей. Пользователь может нажать на событие, чтобы просмотреть его детали, включая фазу настроения, название, описание, дату и все прикрепленные изображения.

В дополнение к разделу Дневник в приложении есть страница календаря, где каждый день месяца отображается в отдельном блоке. Пользователь может нажать на день, чтобы просмотреть события, произошедшие в этот день, что позволяет легко увидеть закономерности и тенденции в поведении и/или эмоциях.

В приложении также есть окно Insights, которое предоставляет пользователю ряд статистических данных и визуализаций на основе записей в дневнике. Сюда входит график настроения, который показывает эмоциональные максимумы и минимумы пользователя с течением времени, а также ежедневные полосы, которые отражают последовательность ведения дневника.

Для обеспечения конфиденциальности и безопасности в приложении предусмотрена защита PIN-кодом, а также распознавание отпечатков пальцев или лица для большего удобства. Пользователи могут настроить параметры блокировки и отрегулировать уровень ведения журнала в соответствии со своими потребностями.

В окне Настройки пользователь может внести дополнительные настройки, например, изменить тему приложения, создать резервную копию и восстановить данные, удалить учетную запись, а также установить ежедневное напоминание для ведения дневника.