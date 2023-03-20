GPX Viewer для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.42.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24,93 Мб
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GPX Viewer - приложение, с помощью которого можно легко просматривать gpx, kml, kmz, loc файлы, а также использовать дополнительные функции. GPX Viewer это GPS позиционирование, GPS просмотр треков, редактор, анализ, простой навигационный инструмент для ваших путешествий и активного отдыха.

Особенности GPX Viewer:

  • просмотр треков, маршрутов и путевых точек из gpx, kml, kmz и loc файлов;
  • редактирование метаданных треков, маршрутов и путевых точек;
  • диспетчер файлов открывает несколько файлов и поддерживает избранные файлы и историю;
  • сжатие gpx файлов в gpz и kml файлы в kmz (zip архив);
  • анализ информации и статистика для треков и маршрутов;
  • просмотр графиков высот и скорости для треков и маршрутов;
  • просмотр графиков данных о треке: каденс, сердечный ритм, мощность и температура воздуха;
  • анализ информации для путевых точек и настройка значков;
  • изменения цветов для треков и маршрутов;
  • раскрашивание трека и маршрута по перепаду высот, скорости, каденсу, сердечному ритму и температуре воздуха;
  • онлайн карты, такие как Google Maps, Mapbox, HERE, Thunderforest и некоторые другие основанные на данных OpenStreetMap;
  • OpenWeatherMap наложение карт погоды;
  • добавление Ваших TMS или WMS карт;
  • показывает GPS позицию на карте;
  • постоянное слежение за GPS позицией с подстройкой карты;
  • поворот карты в соответствие с датчиком устройства или в соответствие с данными о направлении движения с GPS;
  • с функциями слежения за GPS и поворотом карты GPX Viewer может быть использован как простой навигатор;
  • извещения о приближении к путевой точке с настройкой расстояния;
  • синхронизация треков и точек.
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