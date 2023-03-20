GPX Viewer - приложение, с помощью которого можно легко просматривать gpx, kml, kmz, loc файлы, а также использовать дополнительные функции. GPX Viewer это GPS позиционирование, GPS просмотр треков, редактор, анализ, простой навигационный инструмент для ваших путешествий и активного отдыха.

Особенности GPX Viewer: