GPX Viewer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.42.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vectura Games
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,93 Мб
GPX Viewer - приложение, с помощью которого можно легко просматривать gpx, kml, kmz, loc файлы, а также использовать дополнительные функции. GPX Viewer это GPS позиционирование, GPS просмотр треков, редактор, анализ, простой навигационный инструмент для ваших путешествий и активного отдыха.
Особенности GPX Viewer:
- просмотр треков, маршрутов и путевых точек из gpx, kml, kmz и loc файлов;
- редактирование метаданных треков, маршрутов и путевых точек;
- диспетчер файлов открывает несколько файлов и поддерживает избранные файлы и историю;
- сжатие gpx файлов в gpz и kml файлы в kmz (zip архив);
- анализ информации и статистика для треков и маршрутов;
- просмотр графиков высот и скорости для треков и маршрутов;
- просмотр графиков данных о треке: каденс, сердечный ритм, мощность и температура воздуха;
- анализ информации для путевых точек и настройка значков;
- изменения цветов для треков и маршрутов;
- раскрашивание трека и маршрута по перепаду высот, скорости, каденсу, сердечному ритму и температуре воздуха;
- онлайн карты, такие как Google Maps, Mapbox, HERE, Thunderforest и некоторые другие основанные на данных OpenStreetMap;
- OpenWeatherMap наложение карт погоды;
- добавление Ваших TMS или WMS карт;
- показывает GPS позицию на карте;
- постоянное слежение за GPS позицией с подстройкой карты;
- поворот карты в соответствие с датчиком устройства или в соответствие с данными о направлении движения с GPS;
- с функциями слежения за GPS и поворотом карты GPX Viewer может быть использован как простой навигатор;
- извещения о приближении к путевой точке с настройкой расстояния;
- синхронизация треков и точек.
Удобное приложение, которое позволяет тестировать уровень сигнала GPS. Поддерживает...
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...
Навигатор Семь Дорог 1.82.1310
Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по...
Бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет максимально...
RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с...
Удобные в работе офлайн карты с «пробками» и регулярными корректурами (карты России,...
Отзывы о программе GPX Viewer
Admin
Отзывов о программе GPX Viewer 1.42.7 пока нет, можете добавить...